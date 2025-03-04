Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тесто поднимается, настроение тоже: идеальная фокачча без нервов
Опасный эксперимент с ДНК: почему его результаты шокировали медиков
Лебедев о причинах расставания с Леной Перминовой: всё это грустно
Солнечная революция: как Aptera тестирует электромобиль будущего
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции

Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся

3:31
Недвижимость

При установке кухонной техники важно учитывать не только удобство, но и безопасность. Ошибки в этом процессе могут привести к проблемам с работой устройств и даже сокращению их срока службы. Разберём самые частые недочёты и способы их избежать.

Кастрюля
Фото: Freepik by senivpetro
Кастрюля

Ошибка №1: Неправильное расположение посудомоечной машины

Одна из самых распространённых ошибок — установка посудомоечной машины вплотную к стене или мебели. В этом случае дверца не открывается полностью, что создаёт неудобства и может привести к повреждению техники.

  • Совет: оставьте минимум 5 см свободного пространства, чтобы обеспечить комфортное использование прибора.

Ошибка №2: Размещение стиральной машины на кухне

Хотя стиральную машину нередко устанавливают на кухне из-за нехватки места в ванной, это не самое лучшее решение. Машина создаёт шум, вибрации и занимает полезное пространство.

  • Совет: если возможно, установите стиральную машину в ванной или кладовке. Если другого варианта нет, выбирайте место подальше от рабочей зоны.

Ошибка №3: Мойка в углу кухни

Многие считают, что угловая мойка помогает экономить место, но на практике её использование оказывается неудобным. Рабочее пространство становится ограниченным, приходится постоянно наклоняться и поворачиваться.

  • Совет: мойку лучше разместить в центре рабочей зоны, чтобы к ней был удобный доступ.

Ошибка №4: Неправильная установка вытяжки

Если вытяжка расположена слишком низко или высоко, она теряет эффективность. Слишком низкое размещение может быть опасным, а слишком высокое — снижает её мощность.

  • Совет: оптимальная высота установки вытяжки — 75-80 см от плиты.

Ошибка №5: Пенал с микроволновкой слишком близко к стене

Микроволновка, установленная вплотную к стене, не получает достаточной циркуляции воздуха, что может привести к перегреву и поломке.

  • Совет: оставьте минимум 10 см пространства вокруг микроволновки для хорошей вентиляции.

Ошибка №6: Неправильное открывание холодильника

Если дверца холодильника открывается не в ту сторону или не распахивается полностью, пользоваться им становится неудобно. Особенно проблематично, когда она упирается в стену или кухонную мебель.

  • Совет: перед установкой проверьте удобство открывания дверцы, а при необходимости измените её направление.

БОНУС: Ошибки в эксплуатации техники

Неправильная эксплуатация бытовой техники может привести к её быстрому выходу из строя. Чтобы продлить срок службы устройств, избегайте таких ошибок:

  • Неправильная установка: следите за расстоянием от стен, уровнем стиральной машины и правильной высотой вытяжки.
  • Перегрузка: не заполняйте стиральную машину или духовку до предела.
  • Недостаточный уход: регулярно очищайте фильтры и поверхности техники.
  • Использование неподходящих моющих средств: выбирайте средства, безопасные для покрытия бытовых приборов.
  • Игнорирование инструкций: следуйте рекомендациям производителя для корректной эксплуатации.

Учитывая эти советы, вы сделаете свою кухню удобной, а технику — долговечной!

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Последние материалы
Тесто поднимается, настроение тоже: идеальная фокачча без нервов
Опасный эксперимент с ДНК: почему его результаты шокировали медиков
Лебедев о причинах расставания с Леной Перминовой: всё это грустно
Солнечная революция: как Aptera тестирует электромобиль будущего
Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся
Готовлю эти диетические котлеты без масла – невероятно вкусно!
5 новых оттенков лака для ногтей, которые не уступают классике
Хочет поговорить: Трюдо заявил о желании провести переговоры с Дональдом Трампом
Делаем вкусную зажарку. Что обжаривать первым — лук или морковь?
Уши кошек в опасности: как распознать и предотвратить коварные инфекции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.