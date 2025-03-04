Неправильная установка кухонной техники: 6 фатальных ошибок, которые дорого обойдутся

3:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При установке кухонной техники важно учитывать не только удобство, но и безопасность. Ошибки в этом процессе могут привести к проблемам с работой устройств и даже сокращению их срока службы. Разберём самые частые недочёты и способы их избежать.

Фото: Freepik by senivpetro Кастрюля

Ошибка №1: Неправильное расположение посудомоечной машины

Одна из самых распространённых ошибок — установка посудомоечной машины вплотную к стене или мебели. В этом случае дверца не открывается полностью, что создаёт неудобства и может привести к повреждению техники.

Совет: оставьте минимум 5 см свободного пространства, чтобы обеспечить комфортное использование прибора.

Ошибка №2: Размещение стиральной машины на кухне

Хотя стиральную машину нередко устанавливают на кухне из-за нехватки места в ванной, это не самое лучшее решение. Машина создаёт шум, вибрации и занимает полезное пространство.

Совет: если возможно, установите стиральную машину в ванной или кладовке. Если другого варианта нет, выбирайте место подальше от рабочей зоны.

Ошибка №3: Мойка в углу кухни

Многие считают, что угловая мойка помогает экономить место, но на практике её использование оказывается неудобным. Рабочее пространство становится ограниченным, приходится постоянно наклоняться и поворачиваться.

Совет: мойку лучше разместить в центре рабочей зоны, чтобы к ней был удобный доступ.

Ошибка №4: Неправильная установка вытяжки

Если вытяжка расположена слишком низко или высоко, она теряет эффективность. Слишком низкое размещение может быть опасным, а слишком высокое — снижает её мощность.

Совет: оптимальная высота установки вытяжки — 75-80 см от плиты.

Ошибка №5: Пенал с микроволновкой слишком близко к стене

Микроволновка, установленная вплотную к стене, не получает достаточной циркуляции воздуха, что может привести к перегреву и поломке.

Совет: оставьте минимум 10 см пространства вокруг микроволновки для хорошей вентиляции.

Ошибка №6: Неправильное открывание холодильника

Если дверца холодильника открывается не в ту сторону или не распахивается полностью, пользоваться им становится неудобно. Особенно проблематично, когда она упирается в стену или кухонную мебель.

Совет: перед установкой проверьте удобство открывания дверцы, а при необходимости измените её направление.

БОНУС: Ошибки в эксплуатации техники

Неправильная эксплуатация бытовой техники может привести к её быстрому выходу из строя. Чтобы продлить срок службы устройств, избегайте таких ошибок:

Неправильная установка : следите за расстоянием от стен, уровнем стиральной машины и правильной высотой вытяжки.

: следите за расстоянием от стен, уровнем стиральной машины и правильной высотой вытяжки. Перегрузка : не заполняйте стиральную машину или духовку до предела.

: не заполняйте стиральную машину или духовку до предела. Недостаточный уход : регулярно очищайте фильтры и поверхности техники.

: регулярно очищайте фильтры и поверхности техники. Использование неподходящих моющих средств : выбирайте средства, безопасные для покрытия бытовых приборов.

: выбирайте средства, безопасные для покрытия бытовых приборов. Игнорирование инструкций: следуйте рекомендациям производителя для корректной эксплуатации.

Учитывая эти советы, вы сделаете свою кухню удобной, а технику — долговечной!

Уточнения

Бытовая техника — электрические механические приборы, которые выполняют некоторые бытовые функции, такие как приготовление пищи или чистка.



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