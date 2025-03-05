Трубы булькают, а радиаторы не греют? Решение проще, чем кажется

Отопительный сезон не закончился, а дома холодно? Возможно, в радиаторах скопились воздушные пробки. Они препятствуют циркуляции теплоносителя, из-за чего батареи нагреваются неравномерно или остаются холодными.
Воздух в системе — неизбежное явление. Даже в дистиллированной воде есть микропузырьки, которые при нагреве поднимаются вверх и собираются в пробки.
Чтобы восстановить работу отопления, необходимо удалить лишний воздух.
Признаки завоздушивания:
В зависимости от типа радиатора удаление воздуха проводится разными способами.
На современных алюминиевых и биметаллических радиаторах установлен кран Маевского — специальный вентиль для удаления воздуха.
Процедуру можно повторить через несколько часов, чтобы избавиться от оставшихся пузырьков.
Некоторые радиаторы вместо крана Маевского оснащены термостатом, который может способствовать завоздушиванию.
Алгоритм действий:
Если после нескольких попыток радиатор остаётся холодным, проблема может быть не в воздухе — стоит вызвать сантехника.
Чугунные радиаторы редко оснащены кранами Маевского. Если они греют плохо, причиной может быть не только воздух, но и отложения внутри.
Если на батарее есть торцевая заглушка-шестигранник, можно попробовать аккуратно открутить её разводным ключом. Важно:
Воздух может попасть в систему при её запуске, если:
Чтобы минимизировать риск, заливайте теплоноситель постепенно, давая пузырькам выходить.
Эти устройства автоматически удаляют воздух из системы, предотвращая появление пробок.
Регулярное обслуживание поможет поддерживать тепло в доме без лишних хлопот.
Радиатор отопления (неофициальное народное название — батарея отопления, также "излучатель") (от лат. radius "луч") — конвективно-радиационный отопительный прибор, внутри которого обычно циркулирует теплоноситель (обычно — вода).
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