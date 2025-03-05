Трубы булькают, а радиаторы не греют? Решение проще, чем кажется

3:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отопительный сезон не закончился, а дома холодно? Возможно, в радиаторах скопились воздушные пробки. Они препятствуют циркуляции теплоносителя, из-за чего батареи нагреваются неравномерно или остаются холодными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Батарея

Воздух в системе — неизбежное явление. Даже в дистиллированной воде есть микропузырьки, которые при нагреве поднимаются вверх и собираются в пробки.

Последствия завоздушивания

Плохой прогрев радиаторов.

Шум в трубах: бульканье, гул, вибрация.

бульканье, гул, вибрация. Износ оборудования: повышенная нагрузка на котлы и насосы.

повышенная нагрузка на котлы и насосы. Коррозия металла: контакт с воздухом ускоряет разрушение батарей.

Чтобы восстановить работу отопления, необходимо удалить лишний воздух.

Как определить, что пора стравливать воздух

Признаки завоздушивания:

Бурление и гул в трубах.

Холодные участки на радиаторе.

Неравномерный нагрев батарей.

В зависимости от типа радиатора удаление воздуха проводится разными способами.

Как спустить воздух с батареи с краном Маевского

На современных алюминиевых и биметаллических радиаторах установлен кран Маевского — специальный вентиль для удаления воздуха.

Как это сделать:

Подготовьте место: застелите пол полотенцем, поставьте миску для сбора воды.

застелите пол полотенцем, поставьте миску для сбора воды. Выберите инструмент: кран можно открыть вручную, плоской отверткой или шестигранником.

кран можно открыть вручную, плоской отверткой или шестигранником. Осторожно открутите винт: если в системе есть воздух, вы услышите шипение.

если в системе есть воздух, вы услышите шипение. Дождитесь, пока пойдёт вода: это сигнал, что воздух вышел.

это сигнал, что воздух вышел. Закрутите вентиль и проверьте нагрев батареи.

Процедуру можно повторить через несколько часов, чтобы избавиться от оставшихся пузырьков.

Как стравить воздух с батареи с термостатом

Некоторые радиаторы вместо крана Маевского оснащены термостатом, который может способствовать завоздушиванию.

Алгоритм действий:

Снизьте температуру на термостате до минимума и дождитесь остывания радиатора.

до минимума и дождитесь остывания радиатора. Подготовьте полотенца и ёмкость для воды.

Ослабьте крепёжный винт термостата, чтобы выпустить воздух.

чтобы выпустить воздух. Дождитесь шипения и появления воды, затем закрутите винт обратно.

Верните температуру на средний уровень и проверьте работу батареи.

Если после нескольких попыток радиатор остаётся холодным, проблема может быть не в воздухе — стоит вызвать сантехника.

Как удалить воздух из старых чугунных батарей

Чугунные радиаторы редко оснащены кранами Маевского. Если они греют плохо, причиной может быть не только воздух, но и отложения внутри.

Если на батарее есть торцевая заглушка-шестигранник, можно попробовать аккуратно открутить её разводным ключом. Важно:

Подставьте ведро, так как вода может хлынуть резко.

Если заглушка не поддаётся, не применяйте силу — чугун может треснуть.

В случае затруднений лучше вызвать специалиста.

Как избежать воздушных пробок при заполнении системы

Воздух может попасть в систему при её запуске, если:

Заливать теплоноситель слишком быстро.

Не проводить промывку перед заполнением.

Нагревать жидкость сразу до высокой температуры.

Чтобы минимизировать риск, заливайте теплоноситель постепенно, давая пузырькам выходить.

Как предотвратить завоздушивание

Промывайте систему отопления перед сезоном.

Меняйте теплоноситель раз в 5 лет.

Следите за герметичностью радиаторов и труб.

Используйте автоматические воздухоотводчики.

Эти устройства автоматически удаляют воздух из системы, предотвращая появление пробок.

Регулярное обслуживание поможет поддерживать тепло в доме без лишних хлопот.

Уточнения

Радиатор отопления (неофициальное народное название — батарея отопления, также "излучатель") (от лат. radius "луч") — конвективно-радиационный отопительный прибор, внутри которого обычно циркулирует теплоноситель (обычно — вода).



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