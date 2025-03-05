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Трубы булькают, а радиаторы не греют? Решение проще, чем кажется

3:56
Недвижимость

Отопительный сезон не закончился, а дома холодно? Возможно, в радиаторах скопились воздушные пробки. Они препятствуют циркуляции теплоносителя, из-за чего батареи нагреваются неравномерно или остаются холодными.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Воздух в системе — неизбежное явление. Даже в дистиллированной воде есть микропузырьки, которые при нагреве поднимаются вверх и собираются в пробки.

Последствия завоздушивания

  • Плохой прогрев радиаторов.
  • Шум в трубах: бульканье, гул, вибрация.
  • Износ оборудования: повышенная нагрузка на котлы и насосы.
  • Коррозия металла: контакт с воздухом ускоряет разрушение батарей.

Чтобы восстановить работу отопления, необходимо удалить лишний воздух.

Как определить, что пора стравливать воздух

Признаки завоздушивания:

  • Бурление и гул в трубах.
  • Холодные участки на радиаторе.
  • Неравномерный нагрев батарей.

В зависимости от типа радиатора удаление воздуха проводится разными способами.

Как спустить воздух с батареи с краном Маевского

На современных алюминиевых и биметаллических радиаторах установлен кран Маевского — специальный вентиль для удаления воздуха.

Как это сделать:

  • Подготовьте место: застелите пол полотенцем, поставьте миску для сбора воды.
  • Выберите инструмент: кран можно открыть вручную, плоской отверткой или шестигранником.
  • Осторожно открутите винт: если в системе есть воздух, вы услышите шипение.
  • Дождитесь, пока пойдёт вода: это сигнал, что воздух вышел.
  • Закрутите вентиль и проверьте нагрев батареи.

Процедуру можно повторить через несколько часов, чтобы избавиться от оставшихся пузырьков.

Как стравить воздух с батареи с термостатом

Некоторые радиаторы вместо крана Маевского оснащены термостатом, который может способствовать завоздушиванию.

Алгоритм действий:

  • Снизьте температуру на термостате до минимума и дождитесь остывания радиатора.
  • Подготовьте полотенца и ёмкость для воды.
  • Ослабьте крепёжный винт термостата, чтобы выпустить воздух.
  • Дождитесь шипения и появления воды, затем закрутите винт обратно.
  • Верните температуру на средний уровень и проверьте работу батареи.

Если после нескольких попыток радиатор остаётся холодным, проблема может быть не в воздухе — стоит вызвать сантехника.

Как удалить воздух из старых чугунных батарей

Чугунные радиаторы редко оснащены кранами Маевского. Если они греют плохо, причиной может быть не только воздух, но и отложения внутри.

Если на батарее есть торцевая заглушка-шестигранник, можно попробовать аккуратно открутить её разводным ключом. Важно:

  • Подставьте ведро, так как вода может хлынуть резко.
  • Если заглушка не поддаётся, не применяйте силу — чугун может треснуть.
  • В случае затруднений лучше вызвать специалиста.

Как избежать воздушных пробок при заполнении системы

Воздух может попасть в систему при её запуске, если:

  • Заливать теплоноситель слишком быстро.
  • Не проводить промывку перед заполнением.
  • Нагревать жидкость сразу до высокой температуры.

Чтобы минимизировать риск, заливайте теплоноситель постепенно, давая пузырькам выходить.

Как предотвратить завоздушивание

  • Промывайте систему отопления перед сезоном.
  • Меняйте теплоноситель раз в 5 лет.
  • Следите за герметичностью радиаторов и труб.
  • Используйте автоматические воздухоотводчики.

Эти устройства автоматически удаляют воздух из системы, предотвращая появление пробок.

Регулярное обслуживание поможет поддерживать тепло в доме без лишних хлопот.

Уточнения

Радиатор отопления (неофициальное народное название — батарея отопления, также "излучатель") (от лат. radius "луч") — конвективно-радиационный отопительный прибор, внутри которого обычно циркулирует теплоноситель (обычно — вода).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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