Прыгает и шумит при отжиме? Простые способы укротить стиральную машину

4:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запустили стирку, а машинка вдруг начала подпрыгивать? Эта проблема встречается у многих владельцев бытовой техники. Разбираемся, почему это происходит и что можно сделать, чтобы избавиться от вибрации и "прыжков".

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Чем опасна сильная вибрация

Сильная вибрация возникает из-за высокой скорости вращения барабана. Встроенные амортизаторы должны смягчать колебания, но если машинка начинает перемещаться по полу, это может привести к неприятным последствиям:

Повреждению шлангов, что грозит протечкой и затоплением.

Царапинам на мебели, плитке и сантехнике.

Поломке бытовых приборов, расположенных рядом, особенно посудомоек и холодильников.

Выходу из строя самой стиральной машины: из-за вибрации могут сломаться подшипники, амортизаторы или противовесы.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно вовремя разобраться в причинах проблемы.

Основные причины вибрации и их решение

Перед тем как вызывать мастера, внимательно осмотрите машинку. Возможно, проблему можно устранить самостоятельно.

Ошибки при установке

Стиральная машина требует грамотной установки. Одна из самых частых ошибок — забытые транспортировочные болты, фиксирующие барабан во время перевозки. Они расположены на задней стенке корпуса и должны быть удалены перед первой стиркой. Если этого не сделать, машина будет сильно вибрировать и громко шуметь.

Еще одна важная деталь — ровное положение техники. Даже небольшой перекос в 0,3 см может вызвать дисбаланс барабана. Проверьте устойчивость:

Сильно надавите на верхние углы корпуса. Если машинка качается, ее нужно стабилизировать.

Используйте уровень (лазерный или мобильное приложение) для проверки горизонтального положения.

При необходимости отрегулируйте ножки, подкрутив их гаечным ключом.

Неподходящее место для установки

Машинка не должна стоять на неровном или скользком полу. Проблемы могут возникнуть, если она установлена:

На старом деревянном полу с пустотами.

На гладкой плитке без антивибрационного коврика.

На мягком линолеуме, который может проскальзывать при работе техники.

Чтобы снизить вибрацию, можно использовать специальные подставки или антивибрационные коврики. Они продаются в хозяйственных магазинах, но можно сделать и самостоятельно из плотной резины.

Когда причина в поломке

Если стиральная машина начала подпрыгивать без видимых причин, возможно, проблема в неисправных деталях:

Амортизаторы: сломанные амортизаторы не глушат вибрации, из-за чего корпус сильно раскачивается.

сломанные амортизаторы не глушат вибрации, из-за чего корпус сильно раскачивается. Подшипники: износ подшипников сопровождается гулом и слабым отжимом. Барабан может ходить вверх-вниз.

износ подшипников сопровождается гулом и слабым отжимом. Барабан может ходить вверх-вниз. Пружины: если они ослабли или сломались, барабан сдвигается, вызывая дисбаланс.

если они ослабли или сломались, барабан сдвигается, вызывая дисбаланс. Противовесы: если один из них треснул или отошел, машинка начнет греметь при стирке.

Диагностику и замену этих элементов лучше доверить специалисту.

Ошибки при запуске стирки

Даже исправная и правильно установленная машинка может подпрыгивать, если нарушены правила загрузки:

Барабан перегружен: избыточный вес увеличивает вибрацию. Оставляйте 10% свободного пространства.

избыточный вес увеличивает вибрацию. Оставляйте 10% свободного пространства. Выбран слишком высокий отжим: скорость выше 1000 оборотов усиливает раскачивание. Попробуйте снизить обороты.

скорость выше 1000 оборотов усиливает раскачивание. Попробуйте снизить обороты. Белье сбилось в ком: остановите стирку, разровняйте вещи и запустите цикл заново.

остановите стирку, разровняйте вещи и запустите цикл заново. Вещи слишком тяжелые: при стирке курток, покрывал или обуви добавьте к ним легкие вещи для равномерного распределения веса.

Проблемы с крышкой в вертикальной машинке

Если у вас машинка с вертикальной загрузкой и она вдруг начала прыгать, срочно остановите стирку. Возможно, створки барабана открылись. Если их не закрыть вовремя, механизм сломается, и ремонт обойдется дорого.

Когда пора вызывать мастера

Некоторые проблемы требуют профессионального вмешательства. Обращайтесь в сервисный центр, если:

Под машинкой появились следы воды.

Вибрация начинается с первых минут стирки.

Барабан сложно провернуть вручную или он слишком расшатан.

Белье остается мокрым, несмотря на нормальную работу отжима.

Своевременный ремонт поможет избежать более серьезных поломок и продлить срок службы техники.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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