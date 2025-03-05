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Прыгает и шумит при отжиме? Простые способы укротить стиральную машину

4:46
Недвижимость

Запустили стирку, а машинка вдруг начала подпрыгивать? Эта проблема встречается у многих владельцев бытовой техники. Разбираемся, почему это происходит и что можно сделать, чтобы избавиться от вибрации и "прыжков".

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Чем опасна сильная вибрация

Сильная вибрация возникает из-за высокой скорости вращения барабана. Встроенные амортизаторы должны смягчать колебания, но если машинка начинает перемещаться по полу, это может привести к неприятным последствиям:

  • Повреждению шлангов, что грозит протечкой и затоплением.
  • Царапинам на мебели, плитке и сантехнике.
  • Поломке бытовых приборов, расположенных рядом, особенно посудомоек и холодильников.
  • Выходу из строя самой стиральной машины: из-за вибрации могут сломаться подшипники, амортизаторы или противовесы.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно вовремя разобраться в причинах проблемы.

Основные причины вибрации и их решение

Перед тем как вызывать мастера, внимательно осмотрите машинку. Возможно, проблему можно устранить самостоятельно.

Ошибки при установке

Стиральная машина требует грамотной установки. Одна из самых частых ошибок — забытые транспортировочные болты, фиксирующие барабан во время перевозки. Они расположены на задней стенке корпуса и должны быть удалены перед первой стиркой. Если этого не сделать, машина будет сильно вибрировать и громко шуметь.

Еще одна важная деталь — ровное положение техники. Даже небольшой перекос в 0,3 см может вызвать дисбаланс барабана. Проверьте устойчивость:

  • Сильно надавите на верхние углы корпуса. Если машинка качается, ее нужно стабилизировать.
  • Используйте уровень (лазерный или мобильное приложение) для проверки горизонтального положения.
  • При необходимости отрегулируйте ножки, подкрутив их гаечным ключом.

Неподходящее место для установки

Машинка не должна стоять на неровном или скользком полу. Проблемы могут возникнуть, если она установлена:

  • На старом деревянном полу с пустотами.
  • На гладкой плитке без антивибрационного коврика.
  • На мягком линолеуме, который может проскальзывать при работе техники.

Чтобы снизить вибрацию, можно использовать специальные подставки или антивибрационные коврики. Они продаются в хозяйственных магазинах, но можно сделать и самостоятельно из плотной резины.

Когда причина в поломке

Если стиральная машина начала подпрыгивать без видимых причин, возможно, проблема в неисправных деталях:

  • Амортизаторы: сломанные амортизаторы не глушат вибрации, из-за чего корпус сильно раскачивается.
  • Подшипники: износ подшипников сопровождается гулом и слабым отжимом. Барабан может ходить вверх-вниз.
  • Пружины: если они ослабли или сломались, барабан сдвигается, вызывая дисбаланс.
  • Противовесы: если один из них треснул или отошел, машинка начнет греметь при стирке.

Диагностику и замену этих элементов лучше доверить специалисту.

Ошибки при запуске стирки

Даже исправная и правильно установленная машинка может подпрыгивать, если нарушены правила загрузки:

  • Барабан перегружен: избыточный вес увеличивает вибрацию. Оставляйте 10% свободного пространства.
  • Выбран слишком высокий отжим: скорость выше 1000 оборотов усиливает раскачивание. Попробуйте снизить обороты.
  • Белье сбилось в ком: остановите стирку, разровняйте вещи и запустите цикл заново.
  • Вещи слишком тяжелые: при стирке курток, покрывал или обуви добавьте к ним легкие вещи для равномерного распределения веса.

Проблемы с крышкой в вертикальной машинке

Если у вас машинка с вертикальной загрузкой и она вдруг начала прыгать, срочно остановите стирку. Возможно, створки барабана открылись. Если их не закрыть вовремя, механизм сломается, и ремонт обойдется дорого.

Когда пора вызывать мастера

Некоторые проблемы требуют профессионального вмешательства. Обращайтесь в сервисный центр, если:

  • Под машинкой появились следы воды.
  • Вибрация начинается с первых минут стирки.
  • Барабан сложно провернуть вручную или он слишком расшатан.
  • Белье остается мокрым, несмотря на нормальную работу отжима.

Своевременный ремонт поможет избежать более серьезных поломок и продлить срок службы техники.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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