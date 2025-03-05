Ваш ремонт устареет за месяц, если допустить эти ошибки

3:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите, чтобы интерьер радовал глаз долгие годы? Но тренды в дизайне меняются так быстро, что легко ошибиться и выбрать устаревшие решения. Разбираем ключевые ошибки, которых стоит избегать в 2025 году.

Фото: flickr.com by Dan Kamminga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Диван

Монохромность больше не в моде

Однотонные интерьеры уходят в прошлое. Гладкие стены одного цвета и комнаты без контраста выглядят скучно.

Чтобы интерьер оставался стильным, сочетайте несколько оттенков, играйте с фактурами и добавляйте акцентные элементы.

Мебель из массмаркета не добавит уюта

Стандартная мебель без индивидуальности делает пространство безликим.

Если бюджет ограничен, можно улучшить внешний вид мебели, заменив фурнитуру — стильные ручки и качественные ножки способны преобразить даже простую модель.

Искусственные материалы теряют актуальность

Пластиковые покрытия под дерево или камень теряют популярность — со временем они выглядят дешево и быстро теряют привлекательность.

Натуральные материалы, такие как дерево, камень и металл, всегда актуальны и придают интерьеру благородный вид.

Громоздкая мебель перегружает пространство

Массивные шкафы и тяжелые диваны с 2025 года теряют популярность. Легкость и мобильность становятся главными принципами оформления интерьеров.

Выбирайте мебель на тонких ножках, с плавными линиями и компактными размерами.

Изобилие декора больше не тренд

Перегруженные аксессуарами интерьеры устарели. Чем больше ненужных деталей, тем быстрее надоедает обстановка.

Оставьте 2-3 акцентных элемента — они создадут гармоничный и стильный образ.

Глянец и рейки уступают место другим материалам

Блестящие поверхности больше не смотрятся современно. Глянец теряет свою актуальность, а рейки уже не выглядят свежо.

Альтернатива — матовые и текстурные покрытия, создающие глубину и уют.

Черные акценты отходят на второй план

Дверные ручки, смесители и другие элементы черного цвета визуально утяжеляют интерьер.

В 2025 году в моде легкость: белые светильники и аксессуары из цветных металлов сделают пространство более воздушным.

Кварц-винил уходит в прошлое

Популярные когда-то покрытия теперь выглядят обыденно. Плитка "кабанчик" и кварц-винил уже не в тренде.

Рассмотрите более интересные решения, например, плитку с минимальными швами или рельефные 3D-поверхности.

Делаем интерьер актуальным

Чтобы ваш интерьер оставался стильным и современным, ориентируйтесь не только на тренды, но и на функциональность. Главное — выбирать качественные материалы, минималистичный подход и индивидуальные детали, которые отражают ваш стиль.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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