Ваш ремонт устареет за месяц, если допустить эти ошибки

Хотите, чтобы интерьер радовал глаз долгие годы? Но тренды в дизайне меняются так быстро, что легко ошибиться и выбрать устаревшие решения. Разбираем ключевые ошибки, которых стоит избегать в 2025 году.
Однотонные интерьеры уходят в прошлое. Гладкие стены одного цвета и комнаты без контраста выглядят скучно.
Стандартная мебель без индивидуальности делает пространство безликим.
Пластиковые покрытия под дерево или камень теряют популярность — со временем они выглядят дешево и быстро теряют привлекательность.
Массивные шкафы и тяжелые диваны с 2025 года теряют популярность. Легкость и мобильность становятся главными принципами оформления интерьеров.
Перегруженные аксессуарами интерьеры устарели. Чем больше ненужных деталей, тем быстрее надоедает обстановка.
Блестящие поверхности больше не смотрятся современно. Глянец теряет свою актуальность, а рейки уже не выглядят свежо.
Дверные ручки, смесители и другие элементы черного цвета визуально утяжеляют интерьер.
Популярные когда-то покрытия теперь выглядят обыденно. Плитка "кабанчик" и кварц-винил уже не в тренде.
Чтобы ваш интерьер оставался стильным и современным, ориентируйтесь не только на тренды, но и на функциональность. Главное — выбирать качественные материалы, минималистичный подход и индивидуальные детали, которые отражают ваш стиль.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.