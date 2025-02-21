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Хитрость, которая работает: как правильно стирать шерстяной свитер

1:37
Недвижимость

Шерсть обладает уникальными свойствами: она сохраняет тепло, позволяет коже дышать и при этом выглядит элегантно. Однако уход за шерстяными изделиями требует особого подхода, чтобы избежать потери их качества.

Девушка в свитере
Фото: commons.wikimedia.org by Remy_Loz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в свитере

Одной из главных особенностей шерсти является склонность к валянию, которое возникает из-за особенностей волокон и влияния внешних факторов, таких как температура воды или интенсивная механическая обработка. Чтобы избежать этой неприятности и продлить срок службы свитера, необходимо соблюдать определенные правила стирки.

Для стирки шерстяных вещей используйте таз с тёплой водой (не горячее 30 градусов) и специальные моющие средства для шерстяных тканей. Опустите свитер в воду. Оставьте изделие в воде на несколько минут, а затем тщательно прополощите его.

Если вы предпочитаете стирку в машине, важно учитывать несколько моментов. Выберите деликатный или специальный режим для шерсти, установите температуру не выше 30 градусов и отключите отжим. При стирке в барабане не заполняйте его полностью, чтобы избежать излишнего давления на волокна.

После стирки важно правильно удалить лишнюю влагу. Ни в коем случае не выкручивайте и не растягивайте свитер. Вместо этого аккуратно прижмите его, чтобы вода стекла. Оптимальным вариантом будет разложить свитер на сухое полотенце, свернуть его вместе с полотенцем и слегка надавить, чтобы ткань впитала влагу.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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