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Вы делаете это неправильно: вот как правильно чистить фритюрницу

1:44
Недвижимость

Фритюрницы давно стали одним из самых популярных кухонных устройств благодаря их удобству и способности готовить вкусную еду с минимальным количеством масла.

Аэрофритюрница
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Аэрофритюрница

Однако, чтобы этот прибор прослужил долго и оставался безопасным в использовании, необходимо регулярно ухаживать за ним и тщательно чистить.

Очистка фритюрницы не только продлевает срок службы устройства, но и обеспечивает приготовление более вкусной и безопасной пищи. Удаление остатков жира и пригоревших частиц предотвращает накопление вредных бактерий, появление неприятных запахов и даже снижает риск возгорания.

После каждого использования рекомендуется проводить чистку, удаляя крошки и протирая прибор влажной тканью. Это предотвратит накопление грязи и облегчит последующую уборку. 

Для очистки фритюрницы требуется минимум инструментов: мягкая ткань, жидкость для мытья посуды и зубная щётка для труднодоступных мест. Все съёмные части, такие как корзина и лоток, следует мыть тёплой мыльной водой. Если на деталях остались пригоревшие остатки, их можно замочить или нанести пасту из соды и воды, чтобы мягко удалить загрязнения.

Особого внимания заслуживает нагревательный элемент. Его нельзя погружать в воду, поэтому лучше протирать влажной тканью, удаляя остатки жира. Для стойких загрязнений можно использовать мягкую щётку.

Важно помнить, что прибор перед уборкой должен быть полностью остывшим и отключённым от сети. Никогда не наполняйте фритюрницу водой во время работы — это может привести к поломке. 

Уточнения

Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C. В отличие от обычного жарения, обрабатываемый продукт погружается в масло полностью, для чего количество масла должно превышать количество продукта в несколько раз (примерно в 4 по весу).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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