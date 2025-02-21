Вы делаете это неправильно: вот как правильно чистить фритюрницу

Фритюрницы давно стали одним из самых популярных кухонных устройств благодаря их удобству и способности готовить вкусную еду с минимальным количеством масла.
Однако, чтобы этот прибор прослужил долго и оставался безопасным в использовании, необходимо регулярно ухаживать за ним и тщательно чистить.
Очистка фритюрницы не только продлевает срок службы устройства, но и обеспечивает приготовление более вкусной и безопасной пищи. Удаление остатков жира и пригоревших частиц предотвращает накопление вредных бактерий, появление неприятных запахов и даже снижает риск возгорания.
После каждого использования рекомендуется проводить чистку, удаляя крошки и протирая прибор влажной тканью. Это предотвратит накопление грязи и облегчит последующую уборку.
Для очистки фритюрницы требуется минимум инструментов: мягкая ткань, жидкость для мытья посуды и зубная щётка для труднодоступных мест. Все съёмные части, такие как корзина и лоток, следует мыть тёплой мыльной водой. Если на деталях остались пригоревшие остатки, их можно замочить или нанести пасту из соды и воды, чтобы мягко удалить загрязнения.
Особого внимания заслуживает нагревательный элемент. Его нельзя погружать в воду, поэтому лучше протирать влажной тканью, удаляя остатки жира. Для стойких загрязнений можно использовать мягкую щётку.
Важно помнить, что прибор перед уборкой должен быть полностью остывшим и отключённым от сети. Никогда не наполняйте фритюрницу водой во время работы — это может привести к поломке.
Фритю́р (фр. friture — жаренье) — метод приготовления продуктов в большом количестве пищевого жира, нагретого до 130—180 °C. В отличие от обычного жарения, обрабатываемый продукт погружается в масло полностью, для чего количество масла должно превышать количество продукта в несколько раз (примерно в 4 по весу).
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