13 привычек, которые выведут качество воздуха в вашем доме на новый уровень

3:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современные дома обеспечивают невероятный комфорт, защищая нас от перепадов температуры, шума и сквозняков. Однако такая изоляция может привести к накоплению затхлого воздуха внутри.

Фото: https://www.freepik.com by stefamerpik Увлажнитель воздуха

Пыль, грязь, плесень и даже невидимые частицы из чистящих средств, пищи или домашних животных становятся невидимыми врагами вашего здоровья, раздражая дыхательные пути.

Как поддерживать свежий воздух и уют в доме? Мы собрали советы от врачей, аллергологов и экспертов, которые помогут вам сделать воздух в доме чище и здоровее.

1. Снимайте обувь в доме

На обуви мы заносим в дом грязь, пыльцу, бактерии и даже плесень. Оставляйте её у входа или убирайте в шкаф, чтобы загрязнения с улицы не проникали внутрь.

2. Оставляйте постель незаправленной

После сна постель нужно проветривать минимум 30 минут. Это уменьшит влажность и не позволит пылевым клещам размножаться.

3. Боритесь с плесенью

Плесень любит тёплые и влажные места. Устраняйте её сразу, как только заметите. Используйте осушители воздуха в зонах с высокой влажностью, чтобы предотвратить повторное появление.

4. Открывайте окна

Регулярное проветривание помогает обновлять воздух. Особенно важно это делать во время уборки, готовки и сушки белья. Также регулярно очищайте фильтры вентиляционных систем.

5. Используйте очистители воздуха

Очистители с HEPA-фильтром эффективно удаляют до 99% частиц, включая пыльцу и шерсть домашних животных. Размещайте их в местах, где проводите больше времени, например, в спальне.

6. Держите домашних животных в чистоте

Домашние питомцы приносят с улицы грязь, пыльцу и бактерии. Регулярно мойте их шерсть и протирайте лапы после прогулок.

7. Проводите регулярное вытирание пыли

Пыль скапливается повсюду, особенно в плохо проветриваемых зонах. Используйте влажные тряпки, чтобы собирать мельчайшие частицы, и начинайте уборку сверху вниз.

8. Стирайте полотенца и коврики

Мокрые полотенца и коврики — идеальная среда для размножения плесени. Стирайте полотенца каждые три дня, а коврики для ванной — раз в неделю.

9. Мойте полы

Пыль оседает на полу, поэтому регулярная влажная уборка — залог чистоты воздуха. Используйте швабры с моющими насадками, чтобы справляться с мелкими частицами.

10. Пылесосьте с HEPA-фильтром

Для ковров и мягкой мебели используйте пылесосы с фильтром, который не позволит пыли вернуться в воздух. Особенно тщательно пылесосьте в спальне и гостиной.

11. Стирайте постельное бельё

Простыни собирают пылевых клещей и их отходы. Стирайте их на горячем режиме, чтобы избавиться от микробов.

12. Чистите подушки

Подушки тоже нуждаются в уходе. Стирайте их дважды: сначала с моющим средством, а затем только с водой. Используйте чехлы, чтобы защитить подушки от пылевых клещей.

13. Ухаживайте за шторами

Шторы накапливают пыль и грязь, поэтому их нужно регулярно стирать. Для быстрого ухода используйте влажную тряпку или пылесос.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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