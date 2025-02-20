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Как преобразить ванную комнату практически бесплатно: советы дизайнеров

1:11
Недвижимость

Ванные комнаты — это важное пространство дома. Даже без значительных затрат её можно сделать стильной и уютной. 

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Замените декоративное мыло. Пыльные, старомодные мыльницы или ракушки давно потеряли актуальность. Лучше используйте дозатор жидкого мыла или минималистичное мыло ручной работы, которое выглядит стильно и функционально.

Шумный и грязный вытяжной вентилятор — ещё одна проблема, которая портит впечатление. Если замена вентилятора кажется дорогостоящей, просто тщательно его очистите. 

Ненужные туалетные принадлежности только загромождают пространство. Проведите ревизию косметики, средств для ухода и медикаментов, чтобы освободить место и создать порядок. Для парфюмерии найдите более подходящее место за пределами ванной комнаты, так как высокая влажность может негативно повлиять на их качество.

Последний совет — замените открытые мусорные баки на закрытые. Маленькое мусорное ведро с крышкой или с педальным механизмом выглядит аккуратно и эстетично, пишет Apartment Therapy.

Уточнения

Интерье́р  — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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