Как преобразить ванную комнату практически бесплатно: советы дизайнеров

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванные комнаты — это важное пространство дома. Даже без значительных затрат её можно сделать стильной и уютной.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маленькая ванная комната

Замените декоративное мыло. Пыльные, старомодные мыльницы или ракушки давно потеряли актуальность. Лучше используйте дозатор жидкого мыла или минималистичное мыло ручной работы, которое выглядит стильно и функционально.

Шумный и грязный вытяжной вентилятор — ещё одна проблема, которая портит впечатление. Если замена вентилятора кажется дорогостоящей, просто тщательно его очистите.

Ненужные туалетные принадлежности только загромождают пространство. Проведите ревизию косметики, средств для ухода и медикаментов, чтобы освободить место и создать порядок. Для парфюмерии найдите более подходящее место за пределами ванной комнаты, так как высокая влажность может негативно повлиять на их качество.

Последний совет — замените открытые мусорные баки на закрытые. Маленькое мусорное ведро с крышкой или с педальным механизмом выглядит аккуратно и эстетично, пишет Apartment Therapy.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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