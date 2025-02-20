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Почему в доме пахнет сыростью и как это исправить

1:18
Недвижимость

Затхлый запах в доме может возникнуть по разным причинам, включая молекулу 2-ноненаля, которая образуется из-за окисления жирных кислот липидного барьера кожи.

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Этот запах легко впитывается в текстиль, шторы, одежду и постельное белье. Чтобы от него избавиться, важно регулярно проветривать комнаты, открывая окна и двери для доступа свежего воздуха. Не менее важна глубокая уборка — тщательно очищайте ковры, шторы, углы и другие места, где скапливается пыль.

Для нейтрализации запаха используйте пищевую соду, распределив её в нужных зонах на сутки, или активированный уголь, который впитает неприятный аромат.

Хорошо помогает раствор из белого уксуса с лимонным соком, разбавленный водой: распылите его на проблемные участки, а через день протрите их, пишет Portafolio

Натуральные ароматизаторы, такие как эфирные масла лаванды помогут придать свежесть помещению. Обязательно проверьте, нет ли источников влаги, так как они могут быть причиной появления плесени.

Регулярная вентиляция и поддержание чистоты позволят не только устранить затхлый запах, но и предотвратить его повторное появление.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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