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Идеи для оформления пространства под ванной: от экранов до текстильных штор

1:33
Недвижимость

В дизайне интерьера каждая деталь имеет значение, включая оформление пространства под ванной. Часто владельцы квартир или частных домов недооценивают важность этой зоны, что может испортить общее впечатление от ванной комнаты, даже если она оформлена с большим вкусом. Рассмотрим несколько идей для оформления пространства под ванной.

Ванная
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ванная
  1. Многофункциональные экраны. Этот вариант объединяет эстетику и практичность. Экраны могут быть оснащены полками, ящиками и другими элементами для хранения, что делает их удобными и стильными.
  2. Экран из плитки. Такой экран требует индивидуального подхода и не является готовым решением. Однако он отличается долговечностью и позволяет создать уникальный дизайн с использованием разных видов плитки.
  3. Подиум. Подиум хорошо подходит для просторных ванных комнат. Он не только украшает интерьер, но и помогает скрыть коммуникации, делая пространство более функциональным.
  4. Жалюзийные дверцы. Этот современный вариант идеально подходит для ванных комнат в стиле хай-тек. Жалюзийные дверцы легко установить самостоятельно, что позволяет сэкономить время и деньги.
  5. Текстильная штора. Самый быстрый и простой способ преобразить ванную комнату. Текстильная штора может быть не только функциональной, но и декоративной, добавляя уют и комфорт в интерьер.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур. 

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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