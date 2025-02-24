Обои на кухне: когда практичность сочетается с эстетикой

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие люди избегают использования обоев на кухне из-за боязни, что они быстро потеряют свой вид. Вместо этого они предпочитают практичные материалы, такие как пластик или плитка.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Однако по мнению дизайнеров, обои могут стать отличным решением для кухни. Они придают пространству индивидуальность и уют, превращая его в место, которое отражает личность владельца.

Дизайнеры отмечают, что обои на кухне имеют несколько преимуществ.

Во-первых, они выглядят эстетично и предлагают широкий выбор текстур и сюжетов.

Во-вторых, их легко снимать и менять.

В-третьих, обои позволяют выделить акцентные стены или оклеить ими всё помещение.

Однако стоит учитывать, что функциональные поверхности, такие как фартук у плиты и мойки, лучше защитить более практичным покрытием. Для этих зон рекомендуется использовать водостойкие обои, такие как виниловые или специальные моющиеся обои для кухонь.

Также можно выбрать простые бумажные обои для выделения акцентных стен. Это могут быть панно или фотообои, которые добавят кухне индивидуальности.

Ещё одним хорошим вариантом являются обои под покраску. Они позволяют скрыть любые огрехи в эксплуатации и полностью изменить цветовую палитру кухни.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.



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