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Глянцевая или матовая сторона фольги? Ошибку делают 90% людей

1:07
Недвижимость

Многие уверены, что у алюминиевой фольги две грани неспроста: якобы одна отражает тепло, а другая удерживает его. Но действительно ли это так? Разбираемся, что правда, а что миф.

Фольга
Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Какую сторону фольги использовать?

Алюминиевая фольга имеет две поверхности:

  • Глянцевая — блестящая и отражающая.
  • Матовая — слегка шероховатая.

Распространено мнение, что глянцевая сторона помогает охлаждать продукты, а матовая сохраняет тепло. Однако кулинарные тесты, например, эксперименты Хайнца Вута, показали, что разницы в эффекте нет. Оба слоя работают одинаково.

Зачем нужна фольга на кухне?

Этот универсальный материал отлично помогает:

  • Хранить продукты (фрукты, хлеб, мясо, картофель и другие).
  • Запекать блюда (например, мясо или рыбу, сохраняя сочность).
  • Защищать пищу от высыхания при хранении в холодильнике.

Теперь вы знаете, что сторону фольги можно выбирать любую — результат будет одинаковым!

Уточнения

Фольга́ (лат. folium - "лист") — металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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