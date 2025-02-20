Глянцевая или матовая сторона фольги? Ошибку делают 90% людей

Многие уверены, что у алюминиевой фольги две грани неспроста: якобы одна отражает тепло, а другая удерживает его. Но действительно ли это так? Разбираемся, что правда, а что миф.
Алюминиевая фольга имеет две поверхности:
Распространено мнение, что глянцевая сторона помогает охлаждать продукты, а матовая сохраняет тепло. Однако кулинарные тесты, например, эксперименты Хайнца Вута, показали, что разницы в эффекте нет. Оба слоя работают одинаково.
Этот универсальный материал отлично помогает:
Теперь вы знаете, что сторону фольги можно выбирать любую — результат будет одинаковым!
Фольга́ (лат. folium - "лист") — металлическая "бумага", тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
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