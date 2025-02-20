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Тараканы исчезнут навсегда! Просто сделайте это в квартире

1:35
Недвижимость

Тараканы — одни из самых надоедливых "соседей", которые появляются в доме и никак не хотят его покидать. Но травить квартиру агрессивной химией вовсе не обязательно. Есть простые, но действенные способы, которые помогут избавиться от вредителей раз и навсегда.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер

Создайте условия, в которых тараканы не выживут

Эти насекомые любят влажность и доступ к пище, поэтому важно:

  • Держать кухню в чистоте и не оставлять крошки на столах и полу.
  • Хранить продукты в герметичных контейнерах.
  • Следить за тем, чтобы нигде не было протечек воды — тараканы могут пить даже из капель на трубах.

Запахи, которые отпугнут тараканов

Эти вредители не переносят:

  • свежий перец чили,
  • мяту,
  • лаванду,
  • кедровое масло,
  • эфирное масло чайного дерева.

Достаточно нанести несколько капель масла в местах, где они появляются, и тараканы начнут обходить ваш дом стороной.

Ловушки, которые работают

Если тараканы уже поселились у вас, помогут самодельные ловушки:

  • Липкая ловушка: на картон капните сахарный сироп или мёд и разложите по углам. Насекомые прилипнут и не смогут выбраться.
  • Ловушка из бутылки: отрежьте верхнюю часть пластиковой бутылки, налейте на дно пиво или растительное масло. Скользкие стенки не дадут тараканам выбраться наружу.

Эти простые методы помогут избавиться от вредителей без вредных химикатов и сохранить дом в чистоте!

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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