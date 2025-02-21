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Плесень и бактерии не пройдут: как правильно организовать сушку посуды на кухне

1:29
Недвижимость

Наиболее эргономичным вариантом является расположение посуды в зоне мойки. О других подробностях вы узнаете ниже.

керамическая посуда
Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
керамическая посуда

Где следует сушить влажную посуду

Специалисты рекомендуют сушить посуду на воздухе на решетке без использования кухонного полотенца.

Пластиковые или металлические сушильные стеллажи с ярусами и карманами для бытовой техники — отличное решение.

Какие виды сушилок для посуды бывают

  1. Автономные: системы хранения, которые размещаются рядом с раковиной или на столе, не требуют установки в ящик и могут принимать любую форму.
  2. Корзина для посуды, установленная на рельсе, практична в условиях ограниченного пространства.
  3. Встроенные.

Как сушить посуду без сушилки

Просто высушите всю вымытую посуду и положите на стол полотенце. Сложите тарелки лицевой стороной вниз. Если поставить чашки или стаканы лицевой стороной вниз, они останутся влажными внутри и воздух внутрь не попадет, а если поставить их нормально, то они быстрее высохнут, но пыль может прилипнуть к кружкам.

Подставки — хорошее решение для маленькой кухни, где нет места для разнообразных ящиков. Небольшой контейнер с несколькими отсеками позволит уместить все необходимое.

Подойдут и вешалки — большие ложки, шпатели и половники чаще всего вешают на крючки на рельсы или на специальные подставки.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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