Плесень и бактерии не пройдут: как правильно организовать сушку посуды на кухне

Наиболее эргономичным вариантом является расположение посуды в зоне мойки. О других подробностях вы узнаете ниже.
Специалисты рекомендуют сушить посуду на воздухе на решетке без использования кухонного полотенца.
Пластиковые или металлические сушильные стеллажи с ярусами и карманами для бытовой техники — отличное решение.
Просто высушите всю вымытую посуду и положите на стол полотенце. Сложите тарелки лицевой стороной вниз. Если поставить чашки или стаканы лицевой стороной вниз, они останутся влажными внутри и воздух внутрь не попадет, а если поставить их нормально, то они быстрее высохнут, но пыль может прилипнуть к кружкам.
Подставки — хорошее решение для маленькой кухни, где нет места для разнообразных ящиков. Небольшой контейнер с несколькими отсеками позволит уместить все необходимое.
Подойдут и вешалки — большие ложки, шпатели и половники чаще всего вешают на крючки на рельсы или на специальные подставки.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
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