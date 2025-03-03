Топ-10 интерьерных трендов весны 2025: обновите свой дом стильно

С приходом весны хочется обновлений не только в гардеробе, но и в интерьере. В 2025 году дизайнерские тренды делают акцент на многослойность, нестандартные текстуры, теплые оттенки и уютные сочетания материалов. Какие тенденции зададут тон в интерьерах этой весной? Разбираемся в главных трендах сезона.
После минималистичных интерьеров прошлых лет в тренде уютная многослойность. Это сочетание фактур, материалов и стилей, создающее глубину и объем. Весной такой подход особенно актуален, ведь хочется окружить себя теплом и комфортом.
Если не хочется нагружать интерьер, используйте многослойную однотонность — сочетание разных оттенков одного цвета в отделке, мебели и декоре.
Весной природа оживает, и интерьер тоже наполняется естественными текстурами. В этом сезоне в моде сложные поверхности, создающие эффект динамики.
Такие поверхности придают интерьеру глубину и делают его более живым.
Весна — это время экспериментов! В 2025 году дизайнеры предлагают смелые сочетания фактур, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, но придают пространству особый шарм.
Главное правило — гармония. Добавляйте необычные сочетания дозированно, чтобы не перегружать интерьер.
Весной хочется добавить красок, но не кричащих, а сложных и многослойных. В этом сезоне популярны цвета, которые сложно определить одним словом.
Сложные оттенки можно использовать в отделке, текстиле, мебели и декоре. Они создают ощущение глубины и наполняют пространство весенним настроением.
Весной особенно хочется окружить себя вещами, которые дарят удовольствие. Дофаминовый интерьер — это тренд, основанный на использовании цветов, форм и деталей, которые поднимают настроение.
Дофаминовый интерьер — это не о моде, а о личных предпочтениях. Главное — окружить себя вещами, которые вызывают радость.
Pantone объявил Mocha Mousse главным оттенком 2025 года. Этот насыщенный кофейный оттенок идеально вписывается в весенний интерьер, создавая атмосферу уюта и спокойствия.
Кроме Mocha Mousse, весной особенно актуальны коралловый, изумрудный и мягкий желто-горчичный цвета.
Весна 2025 года — это время уютных и стильных интерьеров, наполненных индивидуальностью и гармонией. Главные тренды сезона:
Эти тренды легко адаптировать под любой интерьер, добавляя свежести и весеннего настроения в ваш дом.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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