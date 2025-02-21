Забудьте о дорогой химии: этот копеечный состав растворит старый жир на пластике за считанные часы

Для слегка въевшегося жира подойдет мыло и сода. Натрите мыло на терке и сделайте пасту описанным выше способом.
Вотрите ее в пятно и посыпьте сверху пищевой содой. Потрите губкой и смойте через 20 минут теплой водой.
Лучшим средством для растворения жира на кухне является шипящая смесь уксусной эссенции и пищевой соды. Усилить эффект поможет несколько капель средства для мытья посуды или ароматизированного жидкого мыла. Просто нанесите средство на пятно и оставьте на несколько часов.
Для чистки пластикового покрытия на кухне можно использовать теплую мыльную воду (подойдет детское мыло) или гель для мытья посуды и мягкую тряпочку. Именно средство для мытья посуды можно назвать самым эффективным.
Смесь пищевой соды, уксуса и горячей воды — достаточно эффективное средство, ингредиенты для которого есть буквально на каждой кухне. При перемешивании образуется пена, которая создает повышенное давление в трубопроводе, что буквально сдирает со стенок мыльные отложения и слой застывшего жира.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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