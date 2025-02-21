Забудьте о дорогой химии: этот копеечный состав растворит старый жир на пластике за считанные часы

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1:18
Недвижимость

Для слегка въевшегося жира подойдет мыло и сода. Натрите мыло на терке и сделайте пасту описанным выше способом.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Вотрите ее в пятно и посыпьте сверху пищевой содой. Потрите губкой и смойте через 20 минут теплой водой.

Как удалить жир с пластика

Лучшим средством для растворения жира на кухне является шипящая смесь уксусной эссенции и пищевой соды. Усилить эффект поможет несколько капель средства для мытья посуды или ароматизированного жидкого мыла. Просто нанесите средство на пятно и оставьте на несколько часов.

Какие средства можно использовать для регулярной уборки кухни

Для чистки пластикового покрытия на кухне можно использовать теплую мыльную воду (подойдет детское мыло) или гель для мытья посуды и мягкую тряпочку. Именно средство для мытья посуды можно назвать самым эффективным.

Смесь пищевой соды, уксуса и горячей воды — достаточно эффективное средство, ингредиенты для которого есть буквально на каждой кухне. При перемешивании образуется пена, которая создает повышенное давление в трубопроводе, что буквально сдирает со стенок мыльные отложения и слой застывшего жира.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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