Лак на любимой кофточке? Да, это неприятно, но мы знаем, как всё исправить

3:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лак для ногтей может оставить стойкие пятна на ткани, но это не значит, что вещь придётся выбросить. Главное — не тереть свежий лак сразу водой, иначе он глубже проникнет в волокна. Разбираемся, какие средства помогут избавиться от пятен без вреда для ткани.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Лак для ногтей

Подготовка к очистке

Прежде чем приступить к удалению пятна, соблюдайте несколько правил:

Не трите пятно мокрой тканью, иначе лак размажется.

Сначала удалите излишки лака тупым ножом или ложкой.

Подложите под испачканный участок полотенце или бумажную салфетку, чтобы защитить поверхность.

Проверьте средство на незаметном участке ткани, чтобы избежать обесцвечивания.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении, так как большинство средств имеют резкий запах.

Чем отстирать лак для ногтей с одежды

Растворитель-646

Смочите вату растворителем.

Осторожно протрите пятно, не размазывая лак.

Постирайте вещь с порошком.

Если пятно не исчезло, смешайте растворитель со скипидаром (1:1), нанесите на несколько секунд и сотрите.

Ацетон и зубная паста

Если ткань светлая, используйте ацетон или жидкость для снятия лака.

Смочите вату и аккуратно потрите пятно круговыми движениями.

Для цветных тканей смешайте растительное масло с зубной пастой, нанесите на пятно и через час постирайте вещь.

Уайт-спирит и перекись водорода

Уайт-спирит наносится пипеткой на пятно, через 15 минут ткань протирается бинтом и стирается.

Перекись действует аналогично, но подходит только для светлой одежды.

Бензин и отбеливатель

Смочите ватку бензином, оставьте на минуту, потрите пятно.

Постирайте одежду с гелем для посуды, а затем — с порошком.

Для белых тканей используйте отбеливатель: нанесите ватной палочкой, через час застирайте с мылом.

Ножницы

Если лак попал на ворсовую ткань (например, свитер-травку), дождитесь высыхания и аккуратно срежьте ворс с пятном маникюрными ножницами.

Как убрать лак с разных видов ткани

Прочные натуральные ткани (хлопок, лён, джинса, шерсть)

Можно использовать растворители, бензин, зубную пасту.

Кожа и замша

Подойдёт жидкость для снятия лака без ацетона.

Синтетика и деликатные ткани

Лучше применять смесь скипидара и растительного масла.

Деликатные способы удаления лака

Жидкость для снятия лака без ацетона

Обильно нанесите на пятно, через 15 минут потрите ватой и постирайте.

Домашний очиститель

Смешайте растительное масло, скипидар и нашатырный спирт (по несколько капель).

Вотрите в ткань, через 7-8 минут постирайте.

Спрей от насекомых

Распылите на пятно, подождите пару минут и потрите ватным диском.

Постирайте одежду.

Чем раньше начать удаление пятна, тем выше шансы его полностью вывести. Спустя сутки лак глубоко впитается, и избавиться от него будет сложнее.

Уточнения

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.