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Лак на любимой кофточке? Да, это неприятно, но мы знаем, как всё исправить

3:19
Недвижимость

Лак для ногтей может оставить стойкие пятна на ткани, но это не значит, что вещь придётся выбросить. Главное — не тереть свежий лак сразу водой, иначе он глубже проникнет в волокна. Разбираемся, какие средства помогут избавиться от пятен без вреда для ткани.

Лак для ногтей
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Лак для ногтей

Подготовка к очистке

Прежде чем приступить к удалению пятна, соблюдайте несколько правил:

  • Не трите пятно мокрой тканью, иначе лак размажется.
  • Сначала удалите излишки лака тупым ножом или ложкой.
  • Подложите под испачканный участок полотенце или бумажную салфетку, чтобы защитить поверхность.
  • Проверьте средство на незаметном участке ткани, чтобы избежать обесцвечивания.
  • Работайте в хорошо проветриваемом помещении, так как большинство средств имеют резкий запах.

Чем отстирать лак для ногтей с одежды

Растворитель-646

  • Смочите вату растворителем.
  • Осторожно протрите пятно, не размазывая лак.
  • Постирайте вещь с порошком.
  • Если пятно не исчезло, смешайте растворитель со скипидаром (1:1), нанесите на несколько секунд и сотрите.

Ацетон и зубная паста

  • Если ткань светлая, используйте ацетон или жидкость для снятия лака.
  • Смочите вату и аккуратно потрите пятно круговыми движениями.
  • Для цветных тканей смешайте растительное масло с зубной пастой, нанесите на пятно и через час постирайте вещь.

Уайт-спирит и перекись водорода

  • Уайт-спирит наносится пипеткой на пятно, через 15 минут ткань протирается бинтом и стирается.
  • Перекись действует аналогично, но подходит только для светлой одежды.

Бензин и отбеливатель

  • Смочите ватку бензином, оставьте на минуту, потрите пятно.
  • Постирайте одежду с гелем для посуды, а затем — с порошком.
  • Для белых тканей используйте отбеливатель: нанесите ватной палочкой, через час застирайте с мылом.

Ножницы

Если лак попал на ворсовую ткань (например, свитер-травку), дождитесь высыхания и аккуратно срежьте ворс с пятном маникюрными ножницами.

Как убрать лак с разных видов ткани

Прочные натуральные ткани (хлопок, лён, джинса, шерсть)

  • Можно использовать растворители, бензин, зубную пасту.

Кожа и замша

  • Подойдёт жидкость для снятия лака без ацетона.

Синтетика и деликатные ткани

  • Лучше применять смесь скипидара и растительного масла.

Деликатные способы удаления лака

Жидкость для снятия лака без ацетона

  • Обильно нанесите на пятно, через 15 минут потрите ватой и постирайте.

Домашний очиститель

  • Смешайте растительное масло, скипидар и нашатырный спирт (по несколько капель).
  • Вотрите в ткань, через 7-8 минут постирайте.

Спрей от насекомых

  • Распылите на пятно, подождите пару минут и потрите ватным диском.
  • Постирайте одежду.

Чем раньше начать удаление пятна, тем выше шансы его полностью вывести. Спустя сутки лак глубоко впитается, и избавиться от него будет сложнее.

Уточнения

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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