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Безопасный дом за один день: как защитить ребенка от травм

3:22
Недвижимость

Рождение ребенка меняет не только привычный уклад жизни, но и само пространство дома. Квартира, казавшаяся безопасной, внезапно превращается в источник потенциальных угроз. Острые углы, розетки, окна, провода, бытовая химия — всё это требует особого внимания, чтобы создать безопасную среду для активного малыша.

семья
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья

Какие меры необходимо предпринять, чтобы ребенок мог свободно исследовать мир, не подвергаясь риску? Разбираем ключевые аспекты безопасности в доме.

Защита от розеток, проводов и острых углов

Розетки представляют особую опасность для малышей, поэтому их нужно обезопасить с помощью защитных заглушек. Это простое и недорогое решение предотвратит риск удара током. А многочисленные провода можно спрятать в декоративные короба, чтобы ребенок не смог их тянуть или грызть.

Не менее важный момент — защита острых углов мебели. Наиболее удобный вариант — силиконовые накладки, которые смягчают удары. В качестве альтернативы можно использовать каучуковые ленты или даже настенные ковролиновые покрытия, которые продаются в зоомагазинах как когтеточки. Они не только безопасны, но и визуально приятны.

Безопасность на кровати

Многие родители практикуют совместный сон, и важно позаботиться о защите ребенка от падений. Установить по бокам кровати можно специальные барьеры, но они подойдут только для самых маленьких. Для подросших детей хорошим решением станет съемный пандус, который часто используется для домашних животных, но отлично подойдет и для малыша.

Окна: зона повышенного риска

Одним из самых опасных мест в доме остаются окна. Дети часто опираются на москитные сетки, которые не выдерживают их веса. Решение — сетка-антикошка, способная выдерживать нагрузки и крепко фиксирующаяся на окне.

Однако даже прочная сетка не исключает необходимости установки оконных блокираторов, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно. Если в доме есть лестница, следует дополнительно оборудовать ее детскими защитными воротами.

Запираем двери, ящики и шкафы

Любознательный ребенок обязательно попытается исследовать ящики и шкафы. Особенно опасны те, в которых хранятся бытовая химия и острые предметы. Чтобы предотвратить возможные травмы, необходимо использовать замки-блокираторы для мебели и дверей.

При этом запирать абсолютно все ящики не стоит. Специалисты советуют выделить безопасное пространство, в котором малыш сможет свободно "хозяйничать" — например, нижние полки с пластиковыми контейнерами, кухонными прихватками или мягкими тряпками.

Итог

Обезопасить квартиру для малыша — не значит ограничить его активность. Напротив, грамотные меры позволяют ребенку свободно исследовать мир, не подвергаясь ненужным рискам. Защитные заглушки, силиконовые накладки, оконные блокираторы, запирающиеся шкафы и другие простые решения помогут сделать дом комфортным и безопасным пространством для растущего малыша.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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