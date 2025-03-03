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Вместо химчистки: избавляемся от пятен клея на одежде – 3 универсальных средства

4:38
Недвижимость

Пятна от клея на одежде — неприятная, но вполне решаемая проблема. Важно учитывать состав клея, так как универсального метода для всех случаев не существует. Некоторые виды легко удаляются водой, а другие требуют растворителей или заморозки.

Клей
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клей

Прежде чем приступить к очистке, проверьте реакцию ткани на выбранное средство на незаметном участке.

Универсальные способы удаления клея

Среди самых эффективных и доступных средств для удаления клеевых пятен можно выделить три основных:

  • Медицинский спирт: подходит для большинства клеев, кроме водорастворимых.
  • Ацетон: эффективен, но может обесцветить ткань.
  • Растительное масло: хорошо работает с густыми клеями, но оставляет жирные пятна, которые придется дополнительно выводить.

Свежие пятна можно удалить, просто потерев ткань влажной губкой, а для засохших потребуется компресс. После обработки пятна одежду следует постирать с порошком и кондиционером.

Как убрать клей в зависимости от его состава

Клей ПВА

  • ПВА — это водорастворимый состав, который в свежем виде легко удаляется теплой водой с мылом. Засохший слой можно аккуратно размягчить спиртом или поместить вещь в морозильник на 2-3 часа, после чего осторожно счистить тупым ножом.

Силикатный клей (канцелярский, жидкое стекло)

  • Этот вид клея удаляется сложнее. Если пятно свежее, его можно смыть теплой водой с добавлением стирального порошка. Засохшие пятна размягчаются в мыльно-содовом растворе (1 л воды, 3 ст. ложки соды), после чего их можно удалить скребком.

Суперклей

  • Этот состав быстро застывает и глубоко въедается в волокна ткани. Удалять его водой нельзя — это сделает пятно еще тверже. Лучше воспользоваться специальным антиклеем или заморозкой: положите вещь в пакет и отправьте в морозильник на несколько часов, затем соскребите клей тупым предметом.

Жидкие гвозди

  • Удаляются растворителем или с помощью термической обработки. Клей можно размягчить горячим воздухом фена, после чего осторожно скатать пальцами. Альтернативный метод — проглаживание через промокашку, которая постепенно впитает клей.

Обойный клей

  • Свежие следы удаляются водой и мылом, а засохшие — медицинским спиртом или ластиком (если клей имеет гелевую структуру).

Силиконовый клей

  • Свежие пятна снимаются механически — достаточно натянуть ткань и поддеть каплю иголкой. Если клей успел застыть, его размягчают столовым уксусом (1:8 с водой) или уайт-спиритом, после чего удаляют скребком.

Эпоксидный клей

  • Этот состав быстро твердеет и практически не поддается удалению. Если пятно свежее, его можно растворить спиртом. Для застывшего клея используют растворители или механическую очистку с помощью ножа.

Термоклей

  • Выводится двумя способами — заморозкой или нагреванием. В первом случае вещь помещается в морозильник, после чего клей легко крошится. Во втором — клей расплавляется под горячим утюгом через бумажную салфетку.

Как убрать клей от этикеток и наклеек

Часто после удаления ценников и бирок на одежде остаются липкие следы. Их можно удалить:

  • Мылом: обработать пятно и оставить на несколько часов.
  • Кипятком: налить горячую воду на пятно, после чего удалить остатки клея скребком.
  • Маслом: нанести на липкую поверхность и через несколько часов удалить влажной салфеткой, а затем постирать.

В магазинах также можно найти специальные средства для удаления липкого слоя, но они подходят не для всех тканей.

Чего нельзя делать при удалении клея

  • Не трите пятно водой, если это суперклей: влага только затвердеет его.
  • Не используйте ножи и наждачку для деликатных тканей: это испортит материал.
  • Не пробуйте сдирать клей зубами: это может привести к повреждению эмали и отравлению.

Выбор способа удаления клея зависит от его состава. В некоторых случаях достаточно мыла и воды, а для более стойких пятен потребуются растворители или заморозка. Главное — действовать аккуратно, чтобы не повредить ткань и сохранить вещь в хорошем состоянии.

Уточнения

Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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