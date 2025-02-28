Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваш любимый ингредиент может стать убийцей почек
Ты развязываешь Третью мировую — Трамп обвинил Зеленского в усилении конфликта
Юра Борисов рассказал, что сделает со статуэткой в случае победы на Оскаре-2025
Нюша отдала сына в детский сад для билингвов и нарвалась на критику
Ссора в прямом эфире — Вэнс поставил Зеленского на место во время трансляции
Люди важнее денег — Трамп призвал закончить конфликт на Украине
Будет пытаться: Мерц планирует убедить Трампа в важности участия США в европейских делах
Показательное сожаление — Трамп заявил, что чувствует вину за участие США в конфликте на Украине
Когда волосы не хотят ложиться красиво — эта простая укладка исправит ситуацию

Прихожая мечты: как один предмет мебели меняет всё — секреты дизайнеров, которые удивят

2:48
Недвижимость

Небольшая прихожая — это вызов для любого интерьера. Хочется, чтобы пространство было не только стильным, но и функциональным. Как оказалось, один предмет может полностью изменить обстановку и сделать её удобнее. Дизайнеры уверены: без него невозможно создать по-настоящему практичную зону у входа.

Прихожая в квартире
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Прихожая в квартире

Зеркало — главный акцент в прихожей

Зеркало — это не просто элемент декора. Оно выполняет сразу несколько важных функций: помогает визуально расширить пространство, усиливает естественное освещение и позволяет быстро проверить внешний вид перед выходом.

По мнению специалистов, даже в самой маленькой прихожей без зеркала не обойтись. Оно делает интерьер более воздушным и лёгким, добавляя комнате глубины. Кроме того, отражая свет, зеркало способно сделать даже узкое тёмное пространство более светлым и уютным.

Выбираем стиль и форму

Современные зеркала представлены в самых разных вариантах: круглые, овальные, прямоугольные, с минималистичной рамой или эффектным декором. Дизайнеры советуют выбирать смелые формы и нестандартные модели, чтобы зеркало стало не только функциональным, но и стильным акцентом.

"Маленькому входу нужен момент заявления. Это как первая глава истории вашего дома. Сделайте её достойной прочтения!" — подчёркивают эксперты.

Зеркало плюс консоль — идеальный дуэт

Кроме зеркала, для удобства в прихожей стоит предусмотреть небольшую поверхность для хранения мелочей. Консольный столик станет отличным решением: он занимает минимум места, но при этом позволяет хранить ключи, аксессуары, кошельки и другие вещи, которые всегда должны быть под рукой.

Этот элемент можно подобрать в любом стиле и размере, чтобы он органично вписался в интерьер. В узком пространстве подойдёт вариант со встроенными ящиками или полками.

Альтернатива: зеркало с полкой или крючками

Если для консоли нет места, дизайнеры предлагают практичное решение — зеркало с небольшой встроенной полкой или крючками. Такой вариант экономит пространство, но при этом выполняет сразу несколько функций: позволяет хранить ключи, сумку, поводок для питомца или даже лёгкую верхнюю одежду.

Итог

Небольшая прихожая может быть удобной, если правильно расставить акценты. Зеркало — это не только стильный элемент, но и функциональная необходимость. В сочетании с консольным столиком или настенной полкой оно создаёт удобное и продуманное пространство, в котором всё находится под рукой.

Уточнения

Пере́дняя прихожая - часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Последние материалы
Повышение цен на хлеб: что говорят производители
Лучший друг или злейший враг? Почему соль не всегда решение для луковых посадок
Трезв, но опасен: как не лишиться прав после застолья
Звезда Stand Up рассказала о расставании с возлюбленным: я его ненавижу
Кардио в начале или конце тренировки? Как заниматься эффективнее, раскрыли эксперты
Власти убирают тысячи знаков: водители в недоумении
Христиане и социалисты — в ФРГ начались переговоры по правящей коалиции
Недоразумение — Словакия извиняется за голосование на Генассамблее ООН
Продюсер музшоу на Первом канале о нечестной победе дочери Алсу: мы не могли повлиять
Политические репрессии: глава Гагаузии страдает от нападок правительства Санду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.