Мошки атакуют: как спасти квартиру от весеннего нашествия — раскрываем секреты

Весна — время пробуждения природы, но вместе с ней активизируются и назойливые насекомые. Кажется, только открыл окно, чтобы впустить свежий воздух, а на подоконнике уже кружат мелкие мошки. Они появляются как будто из ниоткуда, оккупируют кухню и портят настроение. Почему мошки заводятся весной и как от них избавиться? Разбираемся в этой статье.
Основные "гости" наших домов в этот период — это дрозофилы, злаковые мухи и сциариды.
Мошки не кусаются и не представляют серьезной опасности, но их присутствие раздражает. Особенно неприятно, когда они садятся на еду или попадают в напитки.
Чтобы вывести мошек, важно устранить причины их появления.
После уборки обязательно проветрите помещение. Весенний свежий воздух не только освежит дом, но и поможет избавиться от оставшихся мошек.
Если хотите перестраховаться, используйте ловушки и натуральные средства для борьбы с насекомыми.
Дополнительно можно разместить натуральные репелленты. Мошки не переносят запах чеснока, лаврового листа, керосина и хрена. Храните эти продукты рядом с местами скопления мошек, чтобы отпугнуть насекомых.
Весной мошки появляются из-за повышенной влажности и наличия источников пищи. Чтобы не допустить их нашествия, следуйте простым правилам.
Если после всех мер мошки продолжают появляться, проверьте вентиляцию и возможные щели в стенах — они могут прилетать от соседей. В крайнем случае поможет обработка помещения специальными средствами.
Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.
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