Мошки атакуют: как спасти квартиру от весеннего нашествия — раскрываем секреты

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Весна — время пробуждения природы, но вместе с ней активизируются и назойливые насекомые. Кажется, только открыл окно, чтобы впустить свежий воздух, а на подоконнике уже кружат мелкие мошки. Они появляются как будто из ниоткуда, оккупируют кухню и портят настроение. Почему мошки заводятся весной и как от них избавиться? Разбираемся в этой статье.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Почему мошки появляются весной

Основные "гости" наших домов в этот период — это дрозофилы, злаковые мухи и сциариды.

Дрозофилы: это плодовые мушки, которые обитают на переспелых и подгнивших фруктах. Они могут переносить бактерии и яйца других вредителей.

это плодовые мушки, которые обитают на переспелых и подгнивших фруктах. Они могут переносить бактерии и яйца других вредителей. Злаковые мухи и сциариды: чаще всего заводятся в грунте растений. Если зимой их личинки могли "спать" в почве, то с наступлением тепла они активизируются и начинают размножаться.

Мошки не кусаются и не представляют серьезной опасности, но их присутствие раздражает. Особенно неприятно, когда они садятся на еду или попадают в напитки.

Как избавиться от мошек весной

Чтобы вывести мошек, важно устранить причины их появления.

Проведите генеральную уборку : насекомые быстро исчезнут, если у них не останется источников питания.

: насекомые быстро исчезнут, если у них не останется источников питания. Проверьте цветочные горшки : если в почве завелись мошки, придется заменить грунт и обработать корни растений.

: если в почве завелись мошки, придется заменить грунт и обработать корни растений. Выбрасывайте мусор каждый день : особенно органические отходы, где могут развиваться личинки.

: особенно органические отходы, где могут развиваться личинки. Очистите слив в раковине: мошки часто обитают в засорах, поэтому стоит воспользоваться специальными средствами для прочистки труб.

После уборки обязательно проветрите помещение. Весенний свежий воздух не только освежит дом, но и поможет избавиться от оставшихся мошек.

Ловушки и отпугивающие средства

Если хотите перестраховаться, используйте ловушки и натуральные средства для борьбы с насекомыми.

Липкая лента

Классический метод, позволяющий быстро уменьшить популяцию мошек.

Самодельная ловушка

В банку положите кусочек сладкого фрукта.

Накройте пленкой, проделав в ней небольшие отверстия.

Насекомые попадут внутрь, но выбраться не смогут.

Дополнительно можно разместить натуральные репелленты. Мошки не переносят запах чеснока, лаврового листа, керосина и хрена. Храните эти продукты рядом с местами скопления мошек, чтобы отпугнуть насекомых.

Как не допустить появления мошек в будущем

Весной мошки появляются из-за повышенной влажности и наличия источников пищи. Чтобы не допустить их нашествия, следуйте простым правилам.

Выбрасывайте мусор каждый день .

. Не оставляйте продукты на столе .

. Следите за влажностью в доме .

. Регулярно чистите раковину и кухонные поверхности .

. Держите фрукты и овощи в холодильнике.

Если после всех мер мошки продолжают появляться, проверьте вентиляцию и возможные щели в стенах — они могут прилетать от соседей. В крайнем случае поможет обработка помещения специальными средствами.

Уточнения

Мо́шки (лат. Simuliidae) — семейство двукрылых насекомых, самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



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