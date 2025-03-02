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5 винтажных находок для спальни, которые дизайнеры сметают с полок комиссионок

4:45
Недвижимость

Обустройство спальни — это возможность не только создать уютное и стильное пространство, но и сделать его уникальным. Опытные дизайнеры интерьеров знают, что за эксклюзивными находками совсем не обязательно отправляться в дорогие магазины. Многие ценные предметы можно найти в комиссионных магазинах и на блошиных рынках, причем по очень привлекательной цене.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Рассмотрим пять вещей, которые дизайнеры советуют искать в секонд-хендах, чтобы добавить в интерьер спальни индивидуальность и атмосферу уюта.

Декоративные подносы

Подносы — это не только функциональный, но и стильный элемент декора, который может украсить прикроватную тумбочку, комод или туалетный столик. Они идеально подходят для хранения мелочей: украшений, парфюмерии, свечей или косметики.

Почему стоит искать в комиссионных магазинах

  • Часто встречаются подносы с красивыми узорами, винтажными элементами или позолотой.
  • Винтажные модели отличаются качеством материалов — металлические, деревянные, стеклянные или фарфоровые подносы могут прослужить долго и добавить интерьеру шарма.

Совет: выбирайте поднос, который гармонирует с общим стилем спальни, и не бойтесь необычных деталей.

Винтажные лампы

Прикроватные лампы — неотъемлемая часть спальни, но новые модели часто выглядят слишком типично. Дизайнеры советуют искать винтажные лампы с интересными формами и материалами.

Почему это выгодная находка

  • Уникальный дизайн — винтажные модели выглядят более выразительно и элегантно.
  • Качественные материалы — раньше лампы чаще делали из латуни, керамики, стекла и натурального дерева.
  • Возможность замены абажура — если основание нравится, но абажур не устраивает, его можно легко заменить.

Совет: проверьте электропроводку перед покупкой. Если лампа не работает, можно заменить проводку или использовать её в качестве декоративного элемента.

Прикроватные тумбочки

В современных магазинах не всегда можно найти качественные тумбочки из натурального дерева, зато в комиссионных магазинах они встречаются довольно часто.

Почему стоит искать винтажные модели

  • Высокое качество материалов — мебель прошлых десятилетий часто изготавливалась из цельного дерева, а не из ДСП.
  • Уникальный дизайн — старинные тумбы часто имеют интересную фурнитуру, красивую резьбу и добротную отделку.
  • Возможность творческого подхода — винтажную тумбочку можно перекрасить, заменить ручки или добавить декоративные элементы.

Совет: если в комиссионном магазине нет подходящей тумбочки, обратите внимание на небольшие столики или сундуки — они могут выполнять ту же функцию.

Рамки для картин и фотографий

Декорирование стен — важная часть оформления спальни, и одна из лучших находок в секонд-хендах — это рамки для картин.

Почему они ценны

  • Винтажные рамки имеют интересные узоры, лепнину и качественную отделку.
  • Можно использовать для фотографий, постеров, зеркал или создать галерею из разных рамок.
  • Более доступные по цене, чем новые дизайнерские модели.

Совет: даже если рамка кажется старой или потертой, её можно обновить с помощью покраски, золочения или смены стекла.

Зеркала

Зеркало — важный элемент спальни, который делает пространство более светлым и визуально увеличивает комнату. В комиссионных магазинах можно найти зеркала с необычными рамами, которые станут центральным акцентом интерьера.

Почему стоит искать винтажные модели

  • Красивые рамы — можно найти резные, позолоченные или состаренные модели, которые добавят интерьеру изысканности.
  • Натуральные материалы — старые зеркала часто изготавливались с качественной деревянной или латунной оправой.
  • Уникальность — такие зеркала сложно найти в современных магазинах.

Совет: если зеркальное полотно потускнело, его можно заменить, оставив оригинальную раму.

Комиссионные магазины — настоящая находка для тех, кто хочет создать уютный интерьер спальни без лишних затрат. Винтажные лампы, рамки, зеркала и подносы могут привнести в комнату стиль и индивидуальность, а старые тумбочки станут качественной и функциональной мебелью. Главное — внимательно выбирать предметы и не бояться творческих экспериментов!

Уточнения

Винтаж — какие-либо старинные вещи, хорошо сохранившиеся и функционально пригодные в современном мире.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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