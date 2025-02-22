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Миллионы сделок сорвались, триллионы не вложены — что происходит с рынком жилья?

1:17
Недвижимость

По итогам 2024 года, россияне вложили в приобретение домов и квартир 14,4 триллиона рублей, что составляет примерно 7% от валового внутреннего продукта страны. Эти данные были представлены институтом развития "Дом.РФ", согласно информации РИА Новости.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Специалисты отметили, что объем затрат оказался на 20% ниже по сравнению с 2023 годом. Глава государственной компании Виталий Мутко сообщил, что за последние четыре года граждане страны инвестировали приблизительно 58 триллионов рублей в более чем 13 миллионов жилых объектов.

Эксперты объяснили, что снижение суммы связано с уменьшением количества сделок на вторичном рынке, который упал на 32% и достиг 6,7 триллиона рублей. В то же время на покупку новостроек россияне потратили 7,7 триллиона рублей, что на 5% меньше, чем в предыдущем году. Застройщики сумели привлечь 5,9 триллиона рублей, а 1,8 триллиона пришлись на индивидуальное жилищное строительство.

Уточнения

Деве́лопмент (также деве́лопмент недви́жимости, деве́лопинг; от англ. real estate development «совершенствование, развитие недвижимости») — предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости, реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их стоимости.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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