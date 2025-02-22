Это изменит рынок недвижимости: власти задумались о регистрации в апартаментах

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правительство начинает изучать инициативу Министерства внутренних дел, которая предлагает разрешить гражданам регистрироваться в нежилых помещениях, включая апартаменты.

Фото: flickr.com by Boa-Franc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кресла в гостинной

Как проинформировали в аппарате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, данное предложение МВД находится на стадии рассмотрения. По информации из СМИ, власти рассматривают два возможных направления: либо признать апартаменты видом жилой недвижимости, либо изменить правила постоянной регистрации.

Наталья Сазонова, управляющий директор агентства недвижимости NF Dom, подчеркнула, что обсуждение признания апартаментов жилыми помещениями периодически возникает, однако обычно это не приводит к каким-либо результатам. В ее оценке, текущая ситуация, вероятно, останется без изменений и на этот раз.

Она отметила, что профильные министерства могут стремиться к введению обязательной временной регистрации по месту жительства, аналогично тому, как это делается в гостиничном бизнесе, заключила эксперт. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Уточнения

Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира). В словаре Ушакова понятие «апартамент» — комната, преимущественно большая, покой.





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