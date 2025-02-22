Вот какие страны стали новыми фаворитами россиян на рынке недвижимости

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В течение прошедшего года интерес россиян к недвижимости в Омане и Таиланде значительно возрос. Как сообщают "Известия", ссылаясь на исследование платформы MIPIF, покупатели из России активно начали приобретать жилье в этих обеих странах.

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Спрос на недвижимость в Омане возрос до 8,5% от общего числа заявок, что составляет увеличение в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В то же время, интерес к Таиланду также вырос, составив 32% — почти на 50% больше, чем в прошлом году. Однако ни одно из этих направлений не стало лидером среди россиян, которые стремятся приобрести жилье за границей. Первенство удерживают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 40% общего спроса.

Следом за ОАЭ идет Таиланд, а на третьем месте располагается Бали с 29% запросов. Закрывает пятерку популярных направлений Северный Кипр с 17%, а за ним следует Турция с 16%. В первую десятку также вошли Кипр, Испания, Греция и Португалия. Также стоит отметить, что россияне все чаще отдают предпочтение проектам на этапе старта продаж, в то время как интерес к вторичному жилью стал менее актуальным.

Уточнения

Ома́н— государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.



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