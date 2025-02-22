Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот метод кажется странным, но он реально работает: как получить больше картошки без лишних затрат
Когда тапка в пол заканчивается взрывом — эпичный крах тюнингованного Audi RS6
Онлайн-шоппинг без сюрпризов: стилист объясняет, как не ошибиться
Тайный регион во Франции, окружённый 2600 метрами крепостных стен
Это изменит рынок недвижимости: власти задумались о регистрации в апартаментах
В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему
Простая техника расслабления для кота: всего 1 минута — и мурлыка доволен
Полный игнор: вскрылась причина, почему сын Муцениеце отказывается от матери
Раскрыт секрет идеальной хрустящей корочки: жарим картофель как шеф-повар!

Вот какие страны стали новыми фаворитами россиян на рынке недвижимости

1:24
Недвижимость

В течение прошедшего года интерес россиян к недвижимости в Омане и Таиланде значительно возрос. Как сообщают "Известия", ссылаясь на исследование платформы MIPIF, покупатели из России активно начали приобретать жилье в этих обеих странах.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Спрос на недвижимость в Омане возрос до 8,5% от общего числа заявок, что составляет увеличение в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В то же время, интерес к Таиланду также вырос, составив 32% — почти на 50% больше, чем в прошлом году. Однако ни одно из этих направлений не стало лидером среди россиян, которые стремятся приобрести жилье за границей. Первенство удерживают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 40% общего спроса.

Следом за ОАЭ идет Таиланд, а на третьем месте располагается Бали с 29% запросов. Закрывает пятерку популярных направлений Северный Кипр с 17%, а за ним следует Турция с 16%. В первую десятку также вошли Кипр, Испания, Греция и Португалия. Также стоит отметить, что россияне все чаще отдают предпочтение проектам на этапе старта продаж, в то время как интерес к вторичному жилью стал менее актуальным.

Уточнения

Ома́н государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Еда и рецепты
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость Аудио 
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Наука и техника
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Последние материалы
В России стали чаще сдавать экзамен на права с первого раза — вот почему
Простая техника расслабления для кота: всего 1 минута — и мурлыка доволен
Полный игнор: вскрылась причина, почему сын Муцениеце отказывается от матери
Раскрыт секрет идеальной хрустящей корочки: жарим картофель как шеф-повар!
Трамп против: нефтяные компании США должны забыть о Венесуэле
Этот трюк поможет вам похудеть, и вам не придется сидеть на диете
Как одеваться в стиле midsize: 12 модных советов для девушек среднего размера
Испытайте головокружение на самом большом пешеходном мосту Франции
Эти 10 ошибок с яйцами совершают почти все: опасно для здоровья
Кошка нервничает, даже если дома безопасно: узнайте главную причину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.