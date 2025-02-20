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Домашняя аптечка: как правильно навести порядок в лекарствах и таблетках

2:40
Недвижимость

Неправильное хранение медикаментов не только уменьшает срок их годности, но и может негативно сказаться на их лечебных свойствах. В отдельных случаях, если место для хранения выбрано неудачно, лекарственные средства могут даже стать опасными для здоровья.

Капсулы и таблетки
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капсулы и таблетки

Лекарства следует держать подальше от источников тепла, таких как отопительные приборы, плиты или камины. В холодильнике температура может распределяться неравномерно, поэтому оптимальным вариантом будет разместить их на средней полке дверцы. Хранение на нижней полке или вблизи стенок холодильника может привести к замерзанию препаратов.

Если требуется хранить медикаменты в холодильнике, следует помещать их в контейнер, который закрывается крышкой. Это поможет защитить лекарства от перепадов температуры, возникающих при открытии дверцы или изменении режима работы холодильника.

Если в инструкции указано, что препараты нужно хранить в сухом месте, это подразумевает максимально допустимую влажность до 60%. После принятия душа уровень влажности может достигать 80%, из-за чего хранить лекарства в ванной не стоит. Однако в гостевом санузле, где нет душа или ванны, для хранения средств вполне подойдут.

Если необходимо держать медикаменты в защищенном от света месте, лучше всего сохранить их в упаковке от производителя. Ультрафиолетовые лучи, попадая на лекарство, могут снижать его эффективность и даже вызывать нагревание упаковки.

Хранение капсул и таблеток в специальных органайзерах — не самый подходящий вариант. В таких контейнерах капсулы сохраняются только до недели, а таблетки — всего несколько дней. Таблетницы не защищают лекарства от влаги и других негативных факторов на протяжении длительного времени.

На полках аптек и в магазинах можно обнаружить широкий выбор таблетниц: различных размеров, стилей, материалов и цветов, а также с различным количеством ячеек. Если вы регулярно принимаете медикаменты, ищите контейнер на 7 дней. Если препаратов много, подойдут таблетки с ячейками для нескольких приемов в день. Такие организаторы часто имеют пометки на крышке, указывающие день недели и время.

Если у вас есть полка или шкафчик для лекарств, это поможет не забыть о своевременном приеме препаратов. Деревянная полка прекрасно впишется в интерьеры в стиле скандинавского, бохо, прованса или лофта.

 

 

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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