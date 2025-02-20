Заброшенный туалет за 4 миллиона рублей стал роскошным домом на пляже

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проходя мимо заброшенного общественного туалета на набережной Бармута (Уэльс), Элейн и Алан Тейлор приняли неожиданное решение.

Фото: dailypost Дом на набережной Бармута

Они купили это здание всего за 33 000 фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей) и посвятили десять лет его превращению в дом мечты, пишет Daily Post.

Пара столкнулась с множеством препятствий: от необходимости поднимать фундамент из-за риска затоплений до полного отсутствия электричества и водоснабжения.

Несмотря на расходы и годы стресса, их проект стал настоящим примером преобразования заброшенного пространства в нечто удивительное.

Теперь дом с видом на океан под названием Hafan Y Traeth готов принимать новых владельцев. Элейн и Алан надеются, что их труд станет вдохновением для тех, кто хочет дать новую жизнь забытым зданиям.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales [ˈweɪlz], в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.