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Заброшенный туалет за 4 миллиона рублей стал роскошным домом на пляже

0:56
Недвижимость

Проходя мимо заброшенного общественного туалета на набережной Бармута (Уэльс), Элейн и Алан Тейлор приняли неожиданное решение.

Дом на набережной Бармута
Фото: dailypost
Дом на набережной Бармута

Они купили это здание всего за 33 000 фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей) и посвятили десять лет его превращению в дом мечты, пишет Daily Post.

Пара столкнулась с множеством препятствий: от необходимости поднимать фундамент из-за риска затоплений до полного отсутствия электричества и водоснабжения.

Несмотря на расходы и годы стресса, их проект стал настоящим примером преобразования заброшенного пространства в нечто удивительное.

Теперь дом с видом на океан под названием Hafan Y Traeth готов принимать новых владельцев. Элейн и Алан надеются, что их труд станет вдохновением для тех, кто хочет дать новую жизнь забытым зданиям.

Уточнения

Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales [ˈweɪlz], в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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