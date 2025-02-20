Заброшенный туалет за 4 миллиона рублей стал роскошным домом на пляже

Проходя мимо заброшенного общественного туалета на набережной Бармута (Уэльс), Элейн и Алан Тейлор приняли неожиданное решение.
Они купили это здание всего за 33 000 фунтов стерлингов (почти 4 миллиона рублей) и посвятили десять лет его превращению в дом мечты, пишет Daily Post.
Пара столкнулась с множеством препятствий: от необходимости поднимать фундамент из-за риска затоплений до полного отсутствия электричества и водоснабжения.
Несмотря на расходы и годы стресса, их проект стал настоящим примером преобразования заброшенного пространства в нечто удивительное.
Теперь дом с видом на океан под названием Hafan Y Traeth готов принимать новых владельцев. Элейн и Алан надеются, что их труд станет вдохновением для тех, кто хочет дать новую жизнь забытым зданиям.
Уэ́льс (валл. Cymru МФА: , англ. Wales [ˈweɪlz], в старой русской передаче — Ва́ллис) — одна из четырёх административно-политических частей Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в прошлом — конгломерат независимых кельтских княжеств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.