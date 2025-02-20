Это скоро исчезнет со всех кухонь

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Европейская комиссия (ЕК) ввела запрет на использование бисфенола-А (BPA) в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, основываясь на выводах Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Согласно последним научным данным, BPA оказывает негативное воздействие на иммунную систему, что привело к пересмотру регламента в конце прошлого года.

Запрет распространяется не только на сам бисфенол-А, но и на его производные. Эти вещества больше нельзя будет использовать в материалах, контактирующих с продуктами питания или напитками, а также в оборудовании, применяемом на этапах производства, переработки, транспортировки и хранения пищи.

Под запрет попадают покрытия металлических банок, многоразовые пластиковые бутылки для напитков, контейнеры для хранения пищи и другая кухонная утварь, пишет Divany.

Для перехода к новым стандартам будет предусмотрен переходный период. Например, устройства и материалы с содержанием BPA, предназначенные для многократного использования (такие как контейнеры для хранения пищи или кухонная посуда), могут быть запрещены уже к 2026 году.

Пищевое оборудование, включая кондитерские формы, уплотнители и насосы, допускается к продаже до 20 января 2028 года. Одноразовые товары, такие как консервные банки или банки с лакированными крышками, могут находиться на рынке до 28 января 2028 года.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.



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