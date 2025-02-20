Это скоро исчезнет со всех кухонь

Европейская комиссия (ЕК) ввела запрет на использование бисфенола-А (BPA) в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, основываясь на выводах Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
Согласно последним научным данным, BPA оказывает негативное воздействие на иммунную систему, что привело к пересмотру регламента в конце прошлого года.
Запрет распространяется не только на сам бисфенол-А, но и на его производные. Эти вещества больше нельзя будет использовать в материалах, контактирующих с продуктами питания или напитками, а также в оборудовании, применяемом на этапах производства, переработки, транспортировки и хранения пищи.
Под запрет попадают покрытия металлических банок, многоразовые пластиковые бутылки для напитков, контейнеры для хранения пищи и другая кухонная утварь, пишет Divany.
Для перехода к новым стандартам будет предусмотрен переходный период. Например, устройства и материалы с содержанием BPA, предназначенные для многократного использования (такие как контейнеры для хранения пищи или кухонная посуда), могут быть запрещены уже к 2026 году.
Пищевое оборудование, включая кондитерские формы, уплотнители и насосы, допускается к продаже до 20 января 2028 года. Одноразовые товары, такие как консервные банки или банки с лакированными крышками, могут находиться на рынке до 28 января 2028 года.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются — любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.
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