Про уборку забудете: важные правила для поддержания чистоты в доме

2:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждому приятно возвращаться в чистый и уютный дом, но не всем нравится сам процесс уборки. Чтобы поддерживать порядок без лишних усилий, важно включить в свою повседневную жизнь несколько простых привычек.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аксессуары для уборки

Начните с того, чтобы убирать вещи сразу после их использования. Примерили несколько нарядов перед выходом? Уберите их обратно в шкаф. Приготовили завтрак? Вымойте посуду и уберите остатки. Эта маленькая привычка сделает ваш день легче, а дом — чище.

Чистая раковина — основа порядка на кухне. Мойте посуду сразу после еды или загружайте её в посудомоечную машину. Чем дольше посуда стоит в раковине, тем сложнее её отмыть.

Протирайте поверхности после использования. Это касается всего: от стеклянной дверцы душа до кухонных столешниц. Регулярная, быстрая уборка не позволяет грязи накапливаться и делает дом ухоженным.

Старайтесь заниматься стиркой ежедневно. Даже один небольшой цикл белья в день избавит вас от переполненных корзин и долгих часов за стиркой в выходные.

Организуйте хранение бумаг. Счета, школьные заметки, меню ресторанов — эти вещи могут быстро создать хаос. Отведите для них конкретное место: коробки, папки или специальные ящики.

Избавляйтесь от лишнего. Если вещь не используется или не приносит радости, смело прощайтесь с ней. Регулярное расхламление освобождает пространство и делает уборку проще.

Кухня требует особого внимания. Не забывайте еженедельно проверять холодильник, избавляясь от испорченных продуктов, и очищайте его полки. Также старайтесь убирать посуду и протирать плиты сразу после приготовления пищи.

Заправляйте кровать каждое утро. Это небольшое действие занимает всего пару минут, но придаёт чувство порядка, которое задаёт тон всему дню.

Перед сном уделите несколько минут быстрому наведению порядка. Уберите игрушки, обувь, разбросанные вещи. Подготовьте рюкзаки и сумки на следующий день — утром вы поблагодарите себя за это.

Очистите поверхности от ненужных вещей. Загроможденные столешницы и столы усложняют уборку и создают ощущение хаоса, пишет Southern Living.

Используйте организаторы, корзины и крючки, чтобы каждая вещь в вашем доме имела своё место. Это избавит вас от постоянных поисков мелочей и поможет поддерживать порядок.

Наконец, составьте график уборки. Ежедневно выполняйте небольшие задачи, а для генеральной уборки или разбора шкафов выделяйте определённое время в течение года.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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