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Главный тренд 2025 года: зелёный цвет в интерьере ванной комнаты

1:44
Недвижимость

Этот год стал триумфом зелёного цвета в дизайне ванных комнат. Универсальные оттенки — от мягкого шалфея до смелого изумруда — добавляют в интерьер спокойствие, природную глубину и гармонию. Они подходят для любого стиля, от минимализма до максимализма, оставаясь актуальными и долговечными.

Современная ванная комната
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная ванная комната

Почему стоит выбрать зеленый?

Связь с природой: цвет вызывает ощущение уюта и экологичности.

Гармония стиля: зелёный легко сочетается с классическими и современными элементами.

Многообразие: от небольших акцентов до полного погружения в цвет.

Идеи зелёного интерьера

Игривые акценты. Комбинация белого мрамора с изумрудной плиткой создаёт контраст и притягивает взгляд гостей, пишет Martha Stewart.

Переосмысление классики. Зелёный в сочетании с лакированными поверхностями и латунной отделкой обретает современное звучание.

Оливковая элегантность. Тёплый оттенок оливкового идеально гармонирует с мраморными элементами.

Связь с экстерьером. Зелёные обои с растительным принтом подчёркивают природный стиль дома.

Яркий пол. Геометрическая зеленая плитка на полу превращает ванную в стильный арт-объект.

Тренды 2025 года

Шалфей и розмарин. Мягкие оттенки для создания расслабляющего пространства.

Глянцевый изумруд. Эффект "шкатулки с драгоценностями" для акцента.

Тропическая атмосфера. Обои с пальмовыми мотивами добавляют экзотики.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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