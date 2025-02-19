Хотите паять в удовольствие? Присмотритесь к новой портативной станции iFixit

Портативная паяльная станция iFixit FixHub — это впечатляющее устройство для энтузиастов пайки, как новичков, так и профессионалов. Она обеспечивает невероятную мобильность, мощность и безопасность.
Мобильность: отсутствие необходимости в розетке позволяет работать где угодно.
Мощность: нагрев до рабочей температуры за 5 секунд и поддержание стабильной температуры.
Удобство для новичков: функции автоматического охлаждения, защита от падений и безопасный кабель снижают риск ошибок.
Качество сборки: модульный дизайн, ориентированный на ремонт, обеспечивает долговечность и простоту обслуживания.
Дополнительные возможности: порт USB-C можно использовать для зарядки других устройств, пишет How-To Geek .
Цена: $249,95 (около 22 тысяч рублей) за станцию с паяльником — значительно дороже аналогов.
Мелкие недоработки: например, крышка паяльника иногда вызывает неудобства при использовании.
Пая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей.
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