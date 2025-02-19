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Как постирать пиджак дома и не испортить его? Проверенный способ

1:20
Недвижимость

Стирка пиджака в стиральной машине может казаться сложной задачей, но при правильном подходе вы сможете сохранить его структуру, цвет и форму.

Корзина для белья
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Корзина для белья

Многие ткани, такие как шерсть, хлопок или лён, отлично поддаются деликатной стирке дома, несмотря на предупреждения "только химчистка" на ярлыке. Главное — выбрать подходящий режим стирки, бережное моющее средство и соблюдать простые рекомендации.

Чтобы защитить одежду, пиджак следует вывернуть наизнанку и положить в сетчатую сумку для деликатных вещей. Установите режим холодной стирки с минимальным отжимом, чтобы избежать усадки ткани. Используйте моющее средство для деликатных материалов, избегая агрессивной химии, которая может повредить волокна.

После стирки пиджак нельзя выкручивать. Вместо этого аккуратно прижмите ткань, чтобы удалить лишнюю воду, и заверните его в полотенце для впитывания влаги, пишет El Confidencial.

Сушите пиджак горизонтально на ровной поверхности в хорошо проветриваемом месте, избегая солнечных лучей, чтобы сохранить насыщенность цвета. Такой подход поможет сохранить его первоначальную форму и вид без необходимости использования искусственного нагрева.

Уточнения

Пиджа́к (от англ. pea-jacket) — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами. Служит верхней частью классического мужского костюма.

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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