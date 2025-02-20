Варианты наружного дизайна, от которых эксперты советуют отказаться

1:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В сфере архитектуры и дизайна тренды постоянно изменяются, отражая наше понимание красоты, функциональности и гармоничного сосуществования с природой.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Крыша дома

Некоторые практики становятся антирендами. Например, использование искусственного камня в избытке. Владельцы каркасных домов часто стремятся сделать свои здания более внушительными и дорогими, активно применяя искусственный камень на фасадах. Однако такой подход может создавать эффект неестественности и дешевизны. Дизайнеры советуют сочетать разнообразные материалы: древесину, металл и небольшие элементы из натурального камня, чтобы достичь более интересного и современного результата, который подчеркивает уникальность каркасного дома.

Антитрендом сейчас являются ядовито яркие, вызывающие цвета. Слишком яркие или неоновые оттенки на фасаде каркасного дома способны создавать ощущение дешёвости и безвкусицы. Современные дизайнеры склоняются к использованию натуральных, землистых тонов — серого, коричневого, зелёного или бежевого. Это придаёт зданию элегантный и гармоничный облик, который органично вписывается в окружающую природу.

Также стремление придать каркасному дому вид классического дворца с колоннами, лепными украшениями и другими элементами исторических стилей зачастую выглядит неуместно или даже смешно. Гораздо успешнее освежить дизайн, акцентировав внимание на простоте и функциональности каркасного жилья с помощью чистых линий, больших окон и минималистического подхода. Это не только эстетично, но и придаёт смысл самой концепции каркасного строительства.

Уточнения

Каркасный дом — быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между собой. В России каркасное строительство регламентируется документом СП-31-105.2002, который на данный момент[когда?] остается лишь рекомендательным документом. СП-31-105.2002 был создан на основе североамериканских строительных кодов.





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