Цены на жильё возле центра Москвы растут, но есть и доступные районы

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов сообщил, что средняя стоимость квадратного метра жилья в районах Москвы, расположенных вблизи центра, достигла 603 тысяч рублей. Это на 38% больше, чем в 2021 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Зимняя Москва

В других районах столицы, за исключением Центрального административного округа (ЦАО) и Новой Москвы, средний ценник квадратного метра составил 393 тысячи рублей. За этот же период он увеличился на 30%.

Среди самых дорогих районов, прилегающих к ЦАО, можно выделить Дорогомилово (1,3 млн рублей за кв. м), Гагаринский (829 тыс. рублей), Раменки (751 тыс. рублей) и Донской (750 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров Беговой район с ценой 683 тыс. рублей за кв. м, сообщает Газета.Ru.

Наиболее доступные цены на жилье зафиксированы в Нижегородском районе (341 тыс. рублей за кв. м), Соколиной Горе (371 тыс. рублей), Алексеевском (439 тыс. рублей), Южнопортовом районе (443 тыс. рублей) и Лефортово (454 тыс. рублей).

Появление новых качественных проектов, особенно камерного формата, в старых районах способствует росту цен на жилье. Например, в Сокольниках цена квадратного метра выросла после выхода на рынок единственного жилого комплекса класса бизнес-плюс в прошлом году. Аналогичная тенденция ожидается в других районах с новыми объектами.

В 17 районах, прилегающих к ЦАО, сейчас реализуется 106 проектов по строительству квартир и апартаментов. За последние четыре года предложение в этих районах выросло на 15%. Наибольшее количество проектов сосредоточено в Даниловском (19), Раменках (15) и Хорошево-Мневниках (14) районах. Меньше всего проектов в Гагаринском, Беговом, Алексеевском, Лефортово и Донском районах (по 3 проекта).

Преимущества районов Москвы, расположенных рядом с ЦАО, включают отличную транспортную доступность, развитую инфраструктуру, престижные социальные и коммерческие учреждения, исторические парки, храмы, музеи и другие достопримечательности. При этом здесь меньше туристов и более спокойная обстановка, что делает жилье в этих районах более ликвидным, заключил эксперт.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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