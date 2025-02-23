Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена жизни: Почему в США не могут найти лекарство от рака, несмотря на огромные инвестиции
Химический пилинг: стоит ли рисковать красотой ради гладкой кожи
Аппетит пропал при температуре? Узнайте, стоит ли заставлять себя есть
Капля воды сожгла бомбардировщик ВВС США ценой в бюджет Гренландии
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Деревенский шик: кондитер раскрыла ошеломительную цену торта сына Джигана и Самойловой
Забудете о боли в суставах: врачи назвали упражнения, укрепляющие колени
Древний путь ретийцев: незабываемое приключение в Доломитах
Мясо или мусор: как не дать питомцу корм, который медленно его уничтожает

Цены на жильё возле центра Москвы растут, но есть и доступные районы

2:45
Недвижимость

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов сообщил, что средняя стоимость квадратного метра жилья в районах Москвы, расположенных вблизи центра, достигла 603 тысяч рублей. Это на 38% больше, чем в 2021 году.

Зимняя Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Зимняя Москва

В других районах столицы, за исключением Центрального административного округа (ЦАО) и Новой Москвы, средний ценник квадратного метра составил 393 тысячи рублей. За этот же период он увеличился на 30%.

Среди самых дорогих районов, прилегающих к ЦАО, можно выделить Дорогомилово (1,3 млн рублей за кв. м), Гагаринский (829 тыс. рублей), Раменки (751 тыс. рублей) и Донской (750 тыс. рублей). Замыкает пятерку лидеров Беговой район с ценой 683 тыс. рублей за кв. м, сообщает Газета.Ru.

Наиболее доступные цены на жилье зафиксированы в Нижегородском районе (341 тыс. рублей за кв. м), Соколиной Горе (371 тыс. рублей), Алексеевском (439 тыс. рублей), Южнопортовом районе (443 тыс. рублей) и Лефортово (454 тыс. рублей).

Появление новых качественных проектов, особенно камерного формата, в старых районах способствует росту цен на жилье. Например, в Сокольниках цена квадратного метра выросла после выхода на рынок единственного жилого комплекса класса бизнес-плюс в прошлом году. Аналогичная тенденция ожидается в других районах с новыми объектами.

В 17 районах, прилегающих к ЦАО, сейчас реализуется 106 проектов по строительству квартир и апартаментов. За последние четыре года предложение в этих районах выросло на 15%. Наибольшее количество проектов сосредоточено в Даниловском (19), Раменках (15) и Хорошево-Мневниках (14) районах. Меньше всего проектов в Гагаринском, Беговом, Алексеевском, Лефортово и Донском районах (по 3 проекта).

Преимущества районов Москвы, расположенных рядом с ЦАО, включают отличную транспортную доступность, развитую инфраструктуру, престижные социальные и коммерческие учреждения, исторические парки, храмы, музеи и другие достопримечательности. При этом здесь меньше туристов и более спокойная обстановка, что делает жилье в этих районах более ликвидным, заключил эксперт.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Скрытые зимние функции авто: как перевести дворники и форсунки в зимний режим
Авто
Скрытые зимние функции авто: как перевести дворники и форсунки в зимний режим Аудио 
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей
Еда и рецепты
Как приготовить мягкий и воздушный медовик без раскатывания коржей Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Без белка никуда — какое молоко действительно питательное
Если вам нравится вид кирпичной кладки или деревянных панелей: как быстро и недорого обновить интерьер
Пенсия в марте 2025 года: кому положено увеличение и на сколько
Ртуть – не игрушка: Как правильно убрать последствия разбитого градусника
Клетчатка преображает здоровье: открыты секреты долголетия
Я попробовал стейк из капусты — и больше не скучаю по мясу
Как приготовить замороженную говядину так, чтобы все просили добавки
Преимуществ много, стоит копейки: зачем добавляют корицу в горшки комнатных растений
Атака отражена: Три беспилотника уничтожены над Липецкой областью за ночь
Забудьте про буксир: вот как выехать из снега своими силами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.