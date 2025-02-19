Россиян предупредили об изменении цен на стройматериалы

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Снижение темпов строительной активности в стране повлияет на ценовые показатели на строительные материалы. Об этом россиян проинформировала Елена Леликова, директор по закупкам девелоперской компании "А101".

Фото: Flickr by Daniel Chodusov, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ стройка

По мнению эксперта, стоимость строительных материалов может прийти к состоянию стабильности. Ранее наблюдалось резкое увеличение цен, доходившее до 50 процентов в год, тогда как в настоящее время отдельные группы товаров начинают дешеветь. Например, цена на кладочные материалы снизилась на 10 процентов, передает РИА Новости.

Она отметила, что на динамику цен оказали влияние факторы, такие как падение курса рубля и удорожание логистики в прошлом году. Тем не менее, помощь в снижении негативного влияния оказывает политика импортозамещения.

Теперь керамограниты, которые раньше закупались из Италии и Испании, начали приобретать у отечественных производителей, а также из Беларуси, Азербайджана и Индии. Новые торговые пути предлагают разнообразие форматов и оттенков, что прямым образом способствует росту конкуренции среди производителей и поставщиков, открывая возможности для заключения более выгодных контрактов, рассказала эксперт.

Уточнения

Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) — материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.



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