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Как не остаться без электричества во время перебоев в энергоснабжении

1:07
Недвижимость

Источник бесперебойного питания (ИБП) является важным средством защиты в ситуациях, когда происходит внезапное отключение электроэнергии. Об этом заявила директор по развитию бизнеса Кристина Вишневецкая.

электричество
Фото: pixabay.com/photos
электричество

ИБП позволяет избежать потерь важных данных и защитить дорогостоящее оборудование от повреждений, возникающих в результате сбоев в электросети. Вишневецкая уточнила, что в обычное время устройство заряжает встроенный аккумулятор и обеспечивает стабильное напряжение для подключенных аппаратов. При отключении электричества оно автоматически переключается на аккумуляторное питание, продолжая снабжать энергией другие устройства.

При выборе ИБП эксперты советуют учитывать потребляемую мощность и четко определять основную задачу устройства. Это может быть как обеспечение непрерывной работы отдельного пользователя, так и поддержка функционирования целого бизнеса. На стоимость устройства в значительной мере влияет требуемое время автономной работы, передают "Известия".

 

Уточнения

Исто́чник (агрегат) бесперебо́йного пита́ния (ИБП, АБП) — источник питания, имеющий не менее двух вводов от первичных источников тока и один или несколько выводов, который обеспечивает переход питания нагрузки с одного источника на другой для непрерывного питания потребителей в случае отключения или ухудшения качества электрической энергии на входе от первичного источника.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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