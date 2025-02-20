Хотите самостоятельно перепланировать квартиру? Помните об одном опасном последствии

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт — дело сложное, особенно если речь идет о перепланировке квартиры.

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Незаконная перепланировка

Валерий Мамчур, руководитель регионального центра Общественного контроля "ЖКХ контроль в МО", предупреждает, что самостоятельная перепланировка может привести к серьезным проблемам, пишет Радио 1. Например, в домах с газом категорически запрещено переносить или закрывать вентиляционные короба, иначе возможны утечки газа и даже взрывы.

Перепланировку необходимо согласовать с соответствующими органами. Для этого потребуется отдельный проект, который можно утвердить через МФЦ. После согласования вы получите акт о приемке и новые документы на квартиру, включая изменение площади.

Затем важно привлечь профессионалов для выполнения работ, поскольку неквалифицированные действия могут привести к негативным последствиям.

Таким образом, соблюдение всех правил и привлечение специалистов помогут избежать проблем и сделать ремонт безопасным и качественным.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





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