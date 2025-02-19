Забудьте о зарядке до 100% — вот почему это сокращает жизнь смартфона

2:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Часто мы просто оставляем телефон на зарядке, особенно ночью, а затем забираем его с полностью зарядкой. Но является ли это действительно правильным подходом?

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Когда мобильные телефоны начали набирать популярность, обычной практикой было сначала полностью заряжать новый аккумулятор, а потом разряжать его до нуля. Однако за последние годы технологии батарей значительно изменились: литий-ионные аккумуляторы, пришедшие на замену никель-металл-гидридным, уже не требуют таких манипуляций.

Более того, функциональные возможности смартфонов также значительно увеличились, и времена, когда мобильные телефоны могли работать несколько недель на одной зарядке, остались в прошлом. Понятно, что многие стремятся максимально продлить срок службы аккумулятора, но полезно ли всегда заряжать его до стопроцентного уровня? Ответ не однозначен.

Профессор Технологического института Нью-Джерси Дибакар Датта указывает, что такая привычка приводит к более быстрому износу аккумулятора — на 10-15 процентов быстрее, чем если его заряжать до 90%. Таким образом, даже если процесс идет медленными темпами, он все равно имеет место. По словам профессора, несмотря на долговечность современных аккумуляторов, они могут прослужить дольше других частей устройства.

Хотя эти аккумуляторы не поддаются полному разряду или перезарядке в строгом смысле, как разряд до нуля, так и заряд до максимума негативно сказываются на их долговечности. Рекомендуемый диапазон составляет примерно от 20 до 80 процентов, и стараясь держаться в этом пределе, мы сможем улучшить здоровье аккумулятора на долгосрочной основе. На многих современных смартфонах уже предусмотрены настройки, позволяющие установить такие ограничения.

Безусловно, это не значит, что мы не можем полностью заряжать телефон. Если мы знаем, что собираемся в долгую поездку, где связь будет важна, можно допускать заряд до 100%. Однако когда мы находимся дома или на работе, и можем подключить устройство к зарядному устройству в любой момент, стоит учитывать рекомендации, приведенные ранее.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де. Используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания различных электротехнических устройств.



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