Сковородки популярной марки отзываются из-за несоответствия стандартам безопасности

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шесть видов сковородок марки Mauviel1830 отзываются с рынка из-за несоответствия стандартам безопасности.

Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кухонная плита

Известная компания, занимающаяся производством высококачественной кухонной утвари и представлена на рынке Греции, сообщила о необходимости отзыва шести моделей сковородок: «круглая сковорода», «блинная сковорода», «глубокая круглая сковорода», «сковорода для паэльи», «вок» и «сковорода для блинов».

Продукция из серии компании, реализованная с 1 апреля 2020 года по 6 февраля 2025 года, не соответствует установленным стандартам, что может создать угрозу для безопасности пользователей. В ходе контроля качества было установлено, что в сковородках выявлены превышения по содержанию марганца и железа.

Эти меры предосторожности необходимы для обеспечения того, чтобы продукция, используемая клиентами, не представляла никакой опасности для их здоровья. Испытания проводились в условиях, значительно превышающих параметры нормального использования, включая использование лимонной кислоты в концентрации 5 г/л и нагревание в течение двух часов при температуре 100°С.

Данный способ испытаний не отражает реальных условий применения, которые описаны в инструкции к каждому изделию. Например, при использовании принципа приправы, который служит естественным антипригарным средством, предотвращается прямое соприкосновение пищи со сталью.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи. Имеет, как правило, круглую форму. Может быть без ручек, с одной ручкой или с двумя ручками. Изготавливается из чугуна, нержавеющей стали или стали, покрытой различными эмалями, алюминия, керамики и др. материалов.



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