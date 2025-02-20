Удаляем пятна от вина с одежды или матраса. Вам помогут эти два простых способа

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Добавьте чайную ложку перекиси и две чайные ложки средства для мытья посуды в стакан теплой воды. Взбейте раствор до образования густой пены. Нанесите смесь на пятно и оставьте на 15-20 минут. После этого нужно постирать одежду обычным для того типа ткани способом.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Есть и другой способ. Смешайте лимонную кислоту и воду в равных количествах и вотрите раствор в пятно. При необходимости оставьте на несколько минут. Когда пятно будет удалено, прополощите изделие. После этого можно дополнительно постирать вещь вручную или в стиральной машине.

Как отстирать вино с хлопчатобумажных и льняных тканей

Популярным методом является использование поваренной соли. Для того чтобы вывести пятно, нужно смочить соль в тарелке с водой, чтобы приготовить кашу. Затем его нужно приложить к ткани на некоторое время. После того как ткань высохнет, соль следует удалить с помощью сухой тряпки.

Поврежденный вином кусок ткани протирают смесью спирта и жидкого мыла. Затем массу снимают с ткани, а вещь стирают. Можно попробовать вывести пятно раствором уксусной кислоты. Если пятно очистить не полностью, оно сойдет после стирки.

Как вывести пятно от красного вина с матраса

Если пятно от ягод или вина новое, можно воспользоваться следующим методом: посыпать пятно обычной кухонной солью, затем промыть водой и промыть участок с мылом. Пятна от красного вина можно смыть обычной горячей водой, щедро намочив участок. Если ничего не помогает, купите пятновыводитель.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.





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