Не хотите целый день драить квартиру? Достаточно одной привычки — и уборка займёт 10 минут

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистота в доме — это не только эстетика, но и здоровье всей семьи. Простые, но действенные методы уборки помогают поддерживать порядок без лишних усилий.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Как легко очистить микроволновку

Микроволновая печь быстро загрязняется из-за регулярного использования. Чтобы удалить остатки пищи и неприятный запах, достаточно налить в миску воду с ломтиками лимона и прогреть её в микроволновке на три минуты. Пар размягчит загрязнения, после чего их можно легко удалить салфеткой. Лимон также оставит свежий аромат.

Уборка труднодоступных мест

Плинтусы, углы и пространство за мебелью часто остаются без внимания, но именно там накапливается пыль и грязь. Регулярное протирание этих зон помогает поддерживать чистоту и снижает количество аллергенов в доме.

Натуральные чистящие средства

Экологичные средства для уборки не только безопасны, но и экономичны. Смесь уксуса и воды эффективно удаляет пятна и запахи, а пищевая сода помогает справиться с загрязнениями на кухонных поверхностях и в холодильнике.

Поддержание порядка каждый день

Ежедневные небольшие усилия предотвращают необходимость длительной генеральной уборки. Достаточно после готовки сразу протирать столешницы, а после душа — насухо вытирать поверхности в ванной. Такой подход значительно упрощает поддержание чистоты в доме.

Систематический уход за домом позволяет минимизировать время на уборку и сохранять комфортную обстановку.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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