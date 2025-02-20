Зачем тратить деньги на таблетки для посудомойки, если можно сделать их дома? Делимся секретом, о котором молчат продавцы

Вы задумывались, что можно отказаться от магазинных моющих средств для посудомоечной машины? Домашние аналоги не только дешевле, но и безопаснее, ведь в них нет агрессивной химии.
Смешайте 1 стакан кальцинированной соды, 0,5 стакана сухой горчицы и 0,5 стакана буры. Храните в герметичной банке. Для мытья используйте 1-2 столовые ложки.
В литре горячей воды растворите 50 г натертого хозяйственного мыла, добавьте 45 г кальцинированной соды, дайте остыть. Можно добавить эфирное масло. Используйте 2-3 ложки на один цикл.
Смешайте 2 стакана кальцинированной соды, 1 стакан пищевой соды, 0,5 стакана лимонной кислоты и 0,5 стакана соли. Добавляйте воду до консистенции влажного песка, разложите по формочкам и дайте высохнуть.
Домашние средства работают не хуже покупных, при этом их можно легко подстроить под свои потребности.
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.
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