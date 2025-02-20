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Зачем тратить деньги на таблетки для посудомойки, если можно сделать их дома? Делимся секретом, о котором молчат продавцы

1:50
Недвижимость

Вы задумывались, что можно отказаться от магазинных моющих средств для посудомоечной машины? Домашние аналоги не только дешевле, но и безопаснее, ведь в них нет агрессивной химии.

Посудомоечная машина
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посудомоечная машина

Почему стоит попробовать домашние моющие средства

  • Экономия: ингредиенты стоят в разы дешевле готовых порошков и таблеток.
  • Экологичность: меньше химии — чище вода и воздух в доме.
  • Безопасность: никакого лишнего воздействия на кожу и дыхание.

Простые рецепты моющего средства

Сухой порошок

Смешайте 1 стакан кальцинированной соды, 0,5 стакана сухой горчицы и 0,5 стакана буры. Храните в герметичной банке. Для мытья используйте 1-2 столовые ложки.

Гель для посудомойки

В литре горячей воды растворите 50 г натертого хозяйственного мыла, добавьте 45 г кальцинированной соды, дайте остыть. Можно добавить эфирное масло. Используйте 2-3 ложки на один цикл.

Домашние таблетки

Смешайте 2 стакана кальцинированной соды, 1 стакан пищевой соды, 0,5 стакана лимонной кислоты и 0,5 стакана соли. Добавляйте воду до консистенции влажного песка, разложите по формочкам и дайте высохнуть.

Полезные советы

  • Добавляйте соль для посудомоечных машин, чтобы избежать накипи.
  • Вместо магазинного ополаскивателя используйте уксус или лимонную кислоту.
  • Проверьте средство на небольшой партии посуды перед постоянным использованием.

Домашние средства работают не хуже покупных, при этом их можно легко подстроить под свои потребности.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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