Зачем тратить деньги на таблетки для посудомойки, если можно сделать их дома? Делимся секретом, о котором молчат продавцы

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы задумывались, что можно отказаться от магазинных моющих средств для посудомоечной машины? Домашние аналоги не только дешевле, но и безопаснее, ведь в них нет агрессивной химии.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Посудомоечная машина

Почему стоит попробовать домашние моющие средства

Экономия: ингредиенты стоят в разы дешевле готовых порошков и таблеток.

Экологичность: меньше химии — чище вода и воздух в доме.

Безопасность: никакого лишнего воздействия на кожу и дыхание.

Простые рецепты моющего средства

Сухой порошок

Смешайте 1 стакан кальцинированной соды, 0,5 стакана сухой горчицы и 0,5 стакана буры. Храните в герметичной банке. Для мытья используйте 1-2 столовые ложки.

Гель для посудомойки

В литре горячей воды растворите 50 г натертого хозяйственного мыла, добавьте 45 г кальцинированной соды, дайте остыть. Можно добавить эфирное масло. Используйте 2-3 ложки на один цикл.

Домашние таблетки

Смешайте 2 стакана кальцинированной соды, 1 стакан пищевой соды, 0,5 стакана лимонной кислоты и 0,5 стакана соли. Добавляйте воду до консистенции влажного песка, разложите по формочкам и дайте высохнуть.

Полезные советы

Добавляйте соль для посудомоечных машин, чтобы избежать накипи.

Вместо магазинного ополаскивателя используйте уксус или лимонную кислоту.

Проверьте средство на небольшой партии посуды перед постоянным использованием.

Домашние средства работают не хуже покупных, при этом их можно легко подстроить под свои потребности.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.



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