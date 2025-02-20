Живёте как в аквариуме? Узнайте, почему ваши окна постоянно мокрые и как это исправить

Запотевшие окна — распространенная проблема, особенно в холодное время года. Конденсат ухудшает обзор, может привести к появлению плесени и даже испортить оконные рамы. Разбираемся, как с этим бороться.
Фото: commons.wikimedia.org by Maxxmagic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запотевшее окно
Основные причины
Разница температур: тёплый воздух в помещении сталкивается с холодным стеклом, и влага оседает.
Плохая вентиляция: недостаток свежего воздуха повышает влажность.
Слабая теплоизоляция окон: старые или некачественные стеклопакеты способствуют образованию конденсата.
Повышенная влажность: сушка белья, готовка и даже комнатные растения увеличивают влажность.
Как предотвратить запотевание
Проветривайте помещение несколько раз в день, особенно после душа и готовки.
Проверьте окна: качественные стеклопакеты и уплотнители помогут снизить перепад температур.
Используйте вытяжку и осушители воздуха, чтобы поддерживать комфортную влажность.
Попробуйте народные средства: смесь глицерина и спирта или солевой раствор предотвратят оседание влаги.
Поддерживая нормальный микроклимат в помещении и регулярно ухаживая за окнами, можно навсегда забыть о запотевших стеклах!
Уточнения
Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.