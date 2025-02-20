Живёте как в аквариуме? Узнайте, почему ваши окна постоянно мокрые и как это исправить

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запотевшие окна — распространенная проблема, особенно в холодное время года. Конденсат ухудшает обзор, может привести к появлению плесени и даже испортить оконные рамы. Разбираемся, как с этим бороться.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxxmagic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запотевшее окно

Основные причины

Разница температур: тёплый воздух в помещении сталкивается с холодным стеклом, и влага оседает.

Плохая вентиляция: недостаток свежего воздуха повышает влажность.

Слабая теплоизоляция окон: старые или некачественные стеклопакеты способствуют образованию конденсата.

Повышенная влажность: сушка белья, готовка и даже комнатные растения увеличивают влажность.

Как предотвратить запотевание

Проветривайте помещение несколько раз в день, особенно после душа и готовки. Проверьте окна: качественные стеклопакеты и уплотнители помогут снизить перепад температур. Используйте вытяжку и осушители воздуха, чтобы поддерживать комфортную влажность. Попробуйте народные средства: смесь глицерина и спирта или солевой раствор предотвратят оседание влаги.

Поддерживая нормальный микроклимат в помещении и регулярно ухаживая за окнами, можно навсегда забыть о запотевших стеклах!

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.



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