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Живёте как в аквариуме? Узнайте, почему ваши окна постоянно мокрые и как это исправить

1:18
Недвижимость

Запотевшие окна — распространенная проблема, особенно в холодное время года. Конденсат ухудшает обзор, может привести к появлению плесени и даже испортить оконные рамы. Разбираемся, как с этим бороться.

Запотевшее окно
Фото: commons.wikimedia.org by Maxxmagic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запотевшее окно

Основные причины

  • Разница температур: тёплый воздух в помещении сталкивается с холодным стеклом, и влага оседает.
  • Плохая вентиляция: недостаток свежего воздуха повышает влажность.
  • Слабая теплоизоляция окон: старые или некачественные стеклопакеты способствуют образованию конденсата.
  • Повышенная влажность: сушка белья, готовка и даже комнатные растения увеличивают влажность.

Как предотвратить запотевание

  1. Проветривайте помещение несколько раз в день, особенно после душа и готовки.
  2. Проверьте окна: качественные стеклопакеты и уплотнители помогут снизить перепад температур.
  3. Используйте вытяжку и осушители воздуха, чтобы поддерживать комфортную влажность.
  4. Попробуйте народные средства: смесь глицерина и спирта или солевой раствор предотвратят оседание влаги.

Поддерживая нормальный микроклимат в помещении и регулярно ухаживая за окнами, можно навсегда забыть о запотевших стеклах!

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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