Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не возвращать кредит банку: аналитик раскрыла законную схему
ВСУ могут готовить наступление на Брянскую область
Без комков и зазоров: как наклеить ресницы так, чтобы их не отличить от натуральных
Особенности оформления детского стола на день рождения: советы и идеи
Зря боитесь ям — подвеска ломается не от них, а от этих ошибок
Маникюр для хвостатого друга: как правильно стричь когти собаке
Варианты наружного дизайна, от которых эксперты советуют отказаться
Какое молоко лучше: животное или растительное, ответ эксперта
Домашняя аптечка: как правильно навести порядок в лекарствах и таблетках

Засор в трубах — это ещё не повод вызывать мастера: решение проще, чем кажется

2:15
Недвижимость

Медленный слив воды в раковине — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Часто причина кроется в накоплении мусора, остатков пищи или жира в трубах. Рассмотрим эффективные методы решения этой проблемы.

Раковина
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковина

Причины медленного слива

  • Засорение сифона: накопление остатков пищи, волос и других частиц приводит к снижению пропускной способности труб.
  • Налет на стенках труб: жировые отложения и мыльный налет сужают просвет труб, замедляя слив воды.
  • Неправильная установка труб: недостаточный уклон или ошибки при монтаже могут вызывать застой воды.

Способы устранения проблемы

Механическая очистка

  • Использование вантуза: создает гидроудар, который помогает устранить засор. Наполните раковину водой на 4-5 см, плотно прижмите вантуз к сливу и выполните несколько энергичных движений вверх-вниз. Повторите при необходимости.
  • Прочистка сифона: подставьте под сифон ведро, открутите его и удалите накопившийся мусор. Промойте детали водой и установите сифон обратно.

Химические средства

  • Специальные препараты: в магазинах доступны средства для растворения засоров. Следуйте инструкциям на упаковке и используйте их с осторожностью, особенно в случае пластиковых труб.
  • Народные методы: смешайте полстакана соды с полстаканом уксуса, залейте в слив и закройте его. Через 15-20 минут промойте горячей водой. Этот метод помогает растворить жировые отложения и небольшой мусор.

Профилактика

  • Регулярная очистка: раз в месяц используйте профилактические средства для очистки труб.
  • Сетки на сливах: установите специальные сетки, предотвращающие попадание крупного мусора в трубы.
  • Не сливайте жир в раковину: жировые отложения являются частой причиной засоров.

Если после самостоятельных попыток проблема не решается, рекомендуется обратиться к профессиональному сантехнику для детальной диагностики и устранения неисправности.

Уточнения

Труба́ — длинное пустотелое изделие постоянного сечения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как часто поливать спатифиллум?
Садоводство, цветоводство
Как часто поливать спатифиллум? Аудио 
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла, как возлюбленный Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного Аудио 
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Еда и рецепты
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Сумскую область, Зеленский играл на Байдене как на том фортепиано Дмитрий Плотников Острослов, шпион, гуляка — этот человек знал секреты английского двора Игорь Буккер В театре Всеволода Шиловского выходит премьера о суровых 90-х и миллиардере-негодяе Анжела Якубовская
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Долларовое дерево в доме: к деньгам или к одиночеству
Последние материалы
Как не возвращать кредит банку: аналитик раскрыла законную схему
ВСУ могут готовить наступление на Брянскую область
Без комков и зазоров: как наклеить ресницы так, чтобы их не отличить от натуральных
Особенности оформления детского стола на день рождения: советы и идеи
Зря боитесь ям — подвеска ломается не от них, а от этих ошибок
Маникюр для хвостатого друга: как правильно стричь когти собаке
Варианты наружного дизайна, от которых эксперты советуют отказаться
Какое молоко лучше: животное или растительное, ответ эксперта
Домашняя аптечка: как правильно навести порядок в лекарствах и таблетках
Туристическая ловушка: как рестораны обманывают иностранных гостей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.