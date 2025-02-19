Минэнерго предложило платить за свет, исходя из максимально заявленной мощности

0:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Министерство энергетики России планирует внедрить новый подход к оплате счетов за электроэнергию. Соответствующая инициатива опубликована на официальном портале нормативных актов.

Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хрустальная люстра

Согласно предложенному законопроекту, новых потребителей, подключенных к электросети с мощностью не менее 670 киловатт, обяжут рассчитывать оплату не по фактическому потреблению, а исходя из максимальной заявленной мощности.

Это значит, что клиентам предстоит платить по принципу "бери или плати": они будут вынуждены оплачивать определённое количество электроэнергии, даже если не используют её в полном объёме. Власти надеются, что такая мера поможет оптимизировать процесс строительства электрических сетей и сдержит рост цен на электроэнергию.

Уточнения

Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.