Этот способ снимет обои быстрее, чем вы успеете передумать делать ремонт
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Удаление старых обоев может показаться сложной задачей, но с правильным подходом вы справитесь быстро и эффективно.
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев
Подготовка к работе
Перед началом работ:
- Защитите пол и мебель: накройте их пленкой или старыми простынями, чтобы избежать повреждений и загрязнений.
- Отключите электричество: во избежание короткого замыкания при работе с водой.
- Подготовьте инструменты: вам понадобятся шпатель, губка, ведро с теплой водой и, при необходимости, парогенератор.
Методы удаления обоев
Снятие обоев с помощью воды
Этот метод подходит для большинства типов обоев, особенно бумажных.
- Смочите обои: используйте губку или распылитель, чтобы равномерно нанести теплую воду на поверхность обоев.
- Подождите: дайте воде впитаться в течение 10-15 минут, чтобы клей размягчился.
- Удалите обои: используйте шпатель, чтобы аккуратно снять полотно, начиная с верхнего угла.
Использование парогенератора
Эффективно для плотных или многослойных обоев.
- Нанесите пар: держите парогенератор на небольшом расстоянии от стены, обрабатывая участок за участком.
- Удалите обои: после обработки паром обои легко снимаются шпателем.
Применение специальных средств
В магазинах доступны растворы для удаления обоев.
- Нанесите средство: следуя инструкции на упаковке, распределите раствор по поверхности обоев.
- Подождите: обычно требуется 20-30 минут для воздействия.
- Удалите обои: используйте шпатель для снятия размягченных обоев.
Удаление остатков клея
После снятия обоев на стенах могут остаться следы клея.
- Очистите поверхность: используйте теплую воду с добавлением небольшого количества моющего средства и губку для удаления остатков клея.
- Просушите стены: перед нанесением нового покрытия убедитесь, что стены полностью высохли.
Соблюдая эти рекомендации, вы подготовите стены к дальнейшей отделке без лишних усилий.
Уточнения
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру