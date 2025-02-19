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Этот способ снимет обои быстрее, чем вы успеете передумать делать ремонт

2:11
Недвижимость

Удаление старых обоев может показаться сложной задачей, но с правильным подходом вы справитесь быстро и эффективно.

Удаление старых обоев
Фото: Flickr by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Удаление старых обоев

Подготовка к работе

Перед началом работ:

  • Защитите пол и мебель: накройте их пленкой или старыми простынями, чтобы избежать повреждений и загрязнений.
  • Отключите электричество: во избежание короткого замыкания при работе с водой.
  • Подготовьте инструменты: вам понадобятся шпатель, губка, ведро с теплой водой и, при необходимости, парогенератор.

Методы удаления обоев

Снятие обоев с помощью воды

Этот метод подходит для большинства типов обоев, особенно бумажных.

  • Смочите обои: используйте губку или распылитель, чтобы равномерно нанести теплую воду на поверхность обоев.
  • Подождите: дайте воде впитаться в течение 10-15 минут, чтобы клей размягчился.
  • Удалите обои: используйте шпатель, чтобы аккуратно снять полотно, начиная с верхнего угла.

Использование парогенератора

Эффективно для плотных или многослойных обоев.

  • Нанесите пар: держите парогенератор на небольшом расстоянии от стены, обрабатывая участок за участком.
  • Удалите обои: после обработки паром обои легко снимаются шпателем.

Применение специальных средств

В магазинах доступны растворы для удаления обоев.

  • Нанесите средство: следуя инструкции на упаковке, распределите раствор по поверхности обоев.
  • Подождите: обычно требуется 20-30 минут для воздействия.
  • Удалите обои: используйте шпатель для снятия размягченных обоев.

Удаление остатков клея

После снятия обоев на стенах могут остаться следы клея.

  • Очистите поверхность: используйте теплую воду с добавлением небольшого количества моющего средства и губку для удаления остатков клея.
  • Просушите стены: перед нанесением нового покрытия убедитесь, что стены полностью высохли.

Соблюдая эти рекомендации, вы подготовите стены к дальнейшей отделке без лишних усилий.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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