Вода капает, деньги утекают: чиним кран быстрее, чем вы найдете номер сантехника

Вы когда-нибудь задумывались, что делать, если ваш двухвентильный смеситель начал протекать? Не спешите вызывать сантехника — многие неисправности можно устранить самостоятельно, сэкономив время и деньги.
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Кран в ванной
Определение типа смесителя
Двухвентильные смесители бывают двух основных типов: с компрессионными клапанами и с керамическими картриджами. Компрессионные модели оснащены резиновыми прокладками, которые со временем изнашиваются, тогда как керамические картриджи более долговечны, но тоже могут выходить из строя. Определение типа вашего смесителя — первый шаг к успешному ремонту.
Подготовка к ремонту
Перед началом работ:
Перекройте подачу воды: найдите запорные вентили под раковиной и поверните их по часовой стрелке до упора.
Закройте слив: это предотвратит попадание мелких деталей в канализацию.
Подготовьте инструменты: вам понадобятся отвертки, разводной ключ, плоскогубцы и, возможно, шестигранный ключ.
Замена керамического картриджа
Если у вас смеситель с керамическим картриджем и он протекает или плохо регулирует температуру, выполните следующие шаги:
Снимите декоративные элементы: аккуратно подденьте заглушки на вентилях, чтобы добраться до крепежных винтов.
Открутите крепежные винты: используйте подходящую отвертку или шестигранный ключ.
Снимите ручки вентилей: после удаления винтов аккуратно потяните ручки вверх.
Удалите декоративную накладку: она может быть закреплена вручную или с помощью гайки.
Извлеките старый картридж: используйте разводной ключ, чтобы открутить прижимную гайку, затем выньте картридж.
Установите новый картридж: убедитесь, что он соответствует модели вашего смесителя, и установите его в правильном положении.
Соберите смеситель: повторите предыдущие шаги в обратном порядке.
Замена компрессионного клапана (кран-буксы)
Для смесителей с компрессионными клапанами, где проблема часто связана с изношенной прокладкой:
Снимите декоративные элементы: как описано выше.
Открутите крепежные винты и снимите ручки.
Извлеките кран-буксу: используйте разводной ключ, чтобы открутить ее от корпуса смесителя.
Замените прокладку: на нижней части кран-буксы находится резиновая прокладка. Если она изношена, замените ее на новую.
Установите кран-буксу на место и соберите смеситель.
Профилактика и уход
Чтобы продлить срок службы вашего смесителя:
Устанавливайте фильтры на водопровод: это уменьшит количество загрязнений, попадающих внутрь смесителя.
Регулярно очищайте аэратор: накопление минералов может снижать напор воды.
Избегайте чрезмерного усилия при использовании вентилей: это предотвратит преждевременный износ деталей.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете самостоятельно устранить большинство неисправностей двухвентильного смесителя и обеспечить его долгую и бесперебойную работу.
Уточнения
Кран трубопрово́дный (от нидерл. kraan — «журавль») — тип трубопроводной арматуры, у которого запирающий или регулирующий элемент (называемый часто пробкой), имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.