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Вода капает, деньги утекают: чиним кран быстрее, чем вы найдете номер сантехника

3:12
Недвижимость

Вы когда-нибудь задумывались, что делать, если ваш двухвентильный смеситель начал протекать? Не спешите вызывать сантехника — многие неисправности можно устранить самостоятельно, сэкономив время и деньги.

Кран в ванной
Фото: Designed by Freepik by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кран в ванной

Определение типа смесителя

Двухвентильные смесители бывают двух основных типов: с компрессионными клапанами и с керамическими картриджами. Компрессионные модели оснащены резиновыми прокладками, которые со временем изнашиваются, тогда как керамические картриджи более долговечны, но тоже могут выходить из строя. Определение типа вашего смесителя — первый шаг к успешному ремонту.

Подготовка к ремонту

Перед началом работ:

  1. Перекройте подачу воды: найдите запорные вентили под раковиной и поверните их по часовой стрелке до упора.
  2. Закройте слив: это предотвратит попадание мелких деталей в канализацию.
  3. Подготовьте инструменты: вам понадобятся отвертки, разводной ключ, плоскогубцы и, возможно, шестигранный ключ.

Замена керамического картриджа

Если у вас смеситель с керамическим картриджем и он протекает или плохо регулирует температуру, выполните следующие шаги:

  1. Снимите декоративные элементы: аккуратно подденьте заглушки на вентилях, чтобы добраться до крепежных винтов.
  2. Открутите крепежные винты: используйте подходящую отвертку или шестигранный ключ.
  3. Снимите ручки вентилей: после удаления винтов аккуратно потяните ручки вверх.
  4. Удалите декоративную накладку: она может быть закреплена вручную или с помощью гайки.
  5. Извлеките старый картридж: используйте разводной ключ, чтобы открутить прижимную гайку, затем выньте картридж.
  6. Установите новый картридж: убедитесь, что он соответствует модели вашего смесителя, и установите его в правильном положении.
  7. Соберите смеситель: повторите предыдущие шаги в обратном порядке.

Замена компрессионного клапана (кран-буксы)

Для смесителей с компрессионными клапанами, где проблема часто связана с изношенной прокладкой:

  1. Снимите декоративные элементы: как описано выше.
  2. Открутите крепежные винты и снимите ручки.
  3. Извлеките кран-буксу: используйте разводной ключ, чтобы открутить ее от корпуса смесителя.
  4. Замените прокладку: на нижней части кран-буксы находится резиновая прокладка. Если она изношена, замените ее на новую.
  5. Установите кран-буксу на место и соберите смеситель.

Профилактика и уход

Чтобы продлить срок службы вашего смесителя:

  • Устанавливайте фильтры на водопровод: это уменьшит количество загрязнений, попадающих внутрь смесителя.
  • Регулярно очищайте аэратор: накопление минералов может снижать напор воды.
  • Избегайте чрезмерного усилия при использовании вентилей: это предотвратит преждевременный износ деталей.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете самостоятельно устранить большинство неисправностей двухвентильного смесителя и обеспечить его долгую и бесперебойную работу.

Уточнения

Кран трубопрово́дный (от нидерл. kraan — «журавль») — тип трубопроводной арматуры, у которого запирающий или регулирующий элемент (называемый часто пробкой), имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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