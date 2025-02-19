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Будем греться по-новому: как тепловые насосы вытесняют радиаторы

2:02
Недвижимость

Заменят ли радиаторы на тепловые насосы? Уже скоро этот вопрос станет актуальным в домах большинства чехов, особенно в холодные зимние месяцы, когда отопление просто необходимо.

Батарея отопления
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Батарея отопления

Но не переживайте, ведь замена радиаторов — это шаг вперед, а не назад. И не стоит думать, что это что-то ужасное, ведь тепловые насосы будут гораздо эффективнее и экономичнее.

Что такое тепловой насос и как он работает?

Тепловой насос — это устройство, которое будет постепенно заменять традиционные радиаторы отопления.

Он работает по принципу, схожему с холодильником, только вместо охлаждения продуктов, он забирает тепло из окружающей среды. Это может быть воздух или земля, которые почти всегда остаются "теплыми" источниками энергии.

Используя антифриз, тепловой насос переносит тепло от окружающей среды в систему отопления дома. Всё начинается с того, что антифриз нагревает естественное тепло, которое поступает в испаритель теплового насоса.

Далее, хладагент внутри устройства начинает испаряться, а образующийся газ попадает в компрессор. Процесс сжатия газа вызывает его резкое нагревание до 80 градусов Цельсия. В этом горячем состоянии газ поступает в конденсатор, где отдает своё тепло в систему отопления дома.

Почему это выгодно?

Тепловые насосы значительно более мощные и экономичные по сравнению с традиционными радиаторами.

Они способны работать на воздухе или земле, которые являются постоянными источниками энергии, а значит, их эффективность не зависит от сезона или внешней температуры. Стоимость эксплуатации теплового насоса намного ниже, чем использование обычных радиаторов.

Так что не стоит переживать: несмотря на звенящие старые радиаторы, в будущем нас ждёт качественное и выгодное изменение.

Уточнения

Тепловой насос или теплонасос — тепловая машина, устройство для переноса тепловой энергии от источника к потребителю. В отличие от самопроизвольной передачи тепла, которая всегда происходит от горячего тела к холодному, тепловой насос переносит тепло в обратном направлении.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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