Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Содержать змею дома проще, чем кажется! Но есть нюансы
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть вложил в успешный проект на Каспии более 45 млрд рублей
Ешьте раньше, худейте быстрее: как время ужина влияет на вес
Как превратить домашний суп в кулинарный шедевр: советы опытных шеф-поваров
Ускорьте рост ваших растений с помощью простого средства
Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек
Плакаты, которые заставляли верить: как в СССР рисовали автомобили мечты, которых никто не видел
Горнолыжные курорты Кавказа замерли в снегу – что делать туристам?
Эти процедуры могут нанести вред вашей коже: пять косметических услуг, от которых лучше отказаться

Три влажные салфетки и никакой шерсти: гениальный лайфхак для вашей стирки

0:58
Недвижимость

Скопление мелких волокон, шерсти питомцев и других загрязнений на одежде — знакомая многим проблема, с которой обычная стирка не всегда справляется.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Особенно это раздражает владельцев домашних животных, ведь шерсть оседает буквально везде. Ручная чистка занимает много времени, но есть простой и эффективный способ — влажные салфетки.

Как использовать

Перед стиркой положите 2-3 влажные салфетки в барабан стиральной машины вместе с одеждой. Салфетки соберут мелкие волокна, шерсть и другой мусор, оставляя вашу одежду чистой и опрятной.

Однако не используйте бумажные или кухонные полотенца — они могут развалиться во время стирки. Выбирайте прочные, без сильного аромата салфетки.

Этот простой трюк избавит вас от лишних хлопот, а вещи снова будут выглядеть как новые, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Влажная салфетка — гигиеническая салфетка различного бытового и промышленного назначения. В косметике может быть заменителем лосьона и косметического молочка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Авто
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ Аудио 
Инвест-банкир Коган рассказал, куда могло исчезнуть американское золото из Банка Англии
Банки
Инвест-банкир Коган рассказал, куда могло исчезнуть американское золото из Банка Англии Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Три влажные салфетки и никакой шерсти: гениальный лайфхак для вашей стирки
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть вложил в успешный проект на Каспии более 45 млрд рублей
Ешьте раньше, худейте быстрее: как время ужина влияет на вес
Как превратить домашний суп в кулинарный шедевр: советы опытных шеф-поваров
Ускорьте рост ваших растений с помощью простого средства
Запах этого сыра творит чудеса — даже соседка, которая вечно на диете, попросил кусочек
Плакаты, которые заставляли верить: как в СССР рисовали автомобили мечты, которых никто не видел
Горнолыжные курорты Кавказа замерли в снегу – что делать туристам?
Эти процедуры могут нанести вред вашей коже: пять косметических услуг, от которых лучше отказаться
Психолог на примере Лепса и Логинова оценила отношения с большой разницей в возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.