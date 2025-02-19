Три влажные салфетки и никакой шерсти: гениальный лайфхак для вашей стирки

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Скопление мелких волокон, шерсти питомцев и других загрязнений на одежде — знакомая многим проблема, с которой обычная стирка не всегда справляется.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Особенно это раздражает владельцев домашних животных, ведь шерсть оседает буквально везде. Ручная чистка занимает много времени, но есть простой и эффективный способ — влажные салфетки.

Как использовать

Перед стиркой положите 2-3 влажные салфетки в барабан стиральной машины вместе с одеждой. Салфетки соберут мелкие волокна, шерсть и другой мусор, оставляя вашу одежду чистой и опрятной.

Однако не используйте бумажные или кухонные полотенца — они могут развалиться во время стирки. Выбирайте прочные, без сильного аромата салфетки.

Этот простой трюк избавит вас от лишних хлопот, а вещи снова будут выглядеть как новые, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



Влажная салфетка — гигиеническая салфетка различного бытового и промышленного назначения. В косметике может быть заменителем лосьона и косметического молочка.



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