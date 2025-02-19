Суровая зима? Эти советы спасут вашу уличную технику от холода

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1:21
Недвижимость

Зимние холода и непогода могут стать настоящим испытанием для уличных умных устройств, особенно камер видеонаблюдения.

Видеонаблюдение
Фото: PublicDomainPictures.net by Alex Borland, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Видеонаблюдение

Чтобы ваша техника пережила морозы, проверьте её рейтинг IP — он указывает, насколько устройство защищено от воды и пыли. Для зимних условий идеально подойдут камеры с рейтингом IPX5 или IPX6.

Также обратите внимание на рабочий температурный диапазон, указанный в характеристиках — некоторые камеры могут не справляться с экстремально низкими температурами, пишет CNET.

Для защиты от снега, дождя и ветра размещайте камеры под навесом или карнизом. Избегайте направлять объектив вверх — это поможет избежать скопления воды, грязи и льда, которые могут повредить линзу. В особенно морозных регионах можно использовать защитные корпуса, которые дополнительно сохраняют тепло и защищают устройство.

Если вы используете проводные камеры, обязательно убедитесь, что кабели предназначены для работы на улице и имеют влагозащиту. Для дополнительной безопасности можно установить распределительные коробки для подключения. Следуя этим рекомендациям, вы обезопасите свои устройства и сохраните их работоспособность в любую погоду.

Уточнения

Видеонаблюде́ние (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств. Слово видеонаблюдение вошло в русский литературный язык в 90-е годы для обозначения скрытого наблюдения, осуществляемого с помощью видеотехники.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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